Ketyeg az óra

1 órája

Közeledik az óraátállítás, ekkor aludhatunk egy órával többet

Egyre korábban sötétedik, idén október utolsó vasárnapjára esik az óraátállítás.

Október 26-án hajnalban 3:00-kor vissza kell állítani az órát 2:00-ra, így ekkor aludhatunk majd egy órával tovább. A téli időszámításra való átállás korábban lesz a megszokottnál, a korábbra hozatal sokaknak okozhat meglepetést, mert általában novemberre esik ez a fontos dátum. A naptár miatt alakult így az idei év az óraátállítás tekintetében.

óraátállítás
Közeleg az őszi óraátállítás, ezen a napon egy órával többet aludhatunk. Forrás: Shutterstock

Az óraátállítás hatásai

Ahogyan arról korábbi cikkünkben írtunk az óraátállítás komoly hatással lehet a szervezetünkre, több szinten is megviselhet bennünket, idő kell, amíg megszokjuk a változást.

A nehézségek között az óraátállítás:

  • az alvás–ébrenlét ritmus felborulását 
  • alvászavart, fáradtságot okozhat, 
  • koncentrációs nehézségeink támadhatnak, 
  • hangulatingadozással járhat, 
  • súlyosabb esetben a vérnyomás és a szív- és érrendszer működésének zavarát is előidézheti.

A testi tünetek között gyakran 

  1. megjelenik a puffadás, 
  2. az emésztési gondok, 
  3. vagy akár az immunrendszer gyengülése is. 

Leginkább az idősek és a krónikus betegséggel élők érzik meg a negatív hatásokat.

A Bors megkérdezte olvasóit az óraátállításról, érdekes vélemények születtek.

