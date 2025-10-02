1 órája
Közeledik az óraátállítás, ekkor aludhatunk egy órával többet
Egyre korábban sötétedik, idén október utolsó vasárnapjára esik az óraátállítás.
Október 26-án hajnalban 3:00-kor vissza kell állítani az órát 2:00-ra, így ekkor aludhatunk majd egy órával tovább. A téli időszámításra való átállás korábban lesz a megszokottnál, a korábbra hozatal sokaknak okozhat meglepetést, mert általában novemberre esik ez a fontos dátum. A naptár miatt alakult így az idei év az óraátállítás tekintetében.
Az óraátállítás hatásai
Ahogyan arról korábbi cikkünkben írtunk az óraátállítás komoly hatással lehet a szervezetünkre, több szinten is megviselhet bennünket, idő kell, amíg megszokjuk a változást.
A nehézségek között az óraátállítás:
- az alvás–ébrenlét ritmus felborulását
- alvászavart, fáradtságot okozhat,
- koncentrációs nehézségeink támadhatnak,
- hangulatingadozással járhat,
- súlyosabb esetben a vérnyomás és a szív- és érrendszer működésének zavarát is előidézheti.
A testi tünetek között gyakran
- megjelenik a puffadás,
- az emésztési gondok,
- vagy akár az immunrendszer gyengülése is.
Leginkább az idősek és a krónikus betegséggel élők érzik meg a negatív hatásokat.
A Bors megkérdezte olvasóit az óraátállításról, érdekes vélemények születtek.