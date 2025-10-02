Közeledik az óraátállítás, ekkor aludhatunk egy órával többet

Október 26-án hajnalban 3:00-kor vissza kell állítani az órát 2:00-ra, így ekkor aludhatunk majd egy órával tovább. A téli időszámításra való átállás korábban lesz a megszokottnál, a korábbra hozatal sokaknak okozhat meglepetést, mert általában novemberre esik ez a fontos dátum. A naptár miatt alakult így az idei év az óraátállítás tekintetében.

Közeleg az őszi óraátállítás, ezen a napon egy órával többet aludhatunk. Forrás: Shutterstock

Az óraátállítás hatásai

Ahogyan arról korábbi cikkünkben írtunk az óraátállítás komoly hatással lehet a szervezetünkre, több szinten is megviselhet bennünket, idő kell, amíg megszokjuk a változást.

A nehézségek között az óraátállítás:

az alvás–ébrenlét ritmus felborulását

alvászavart, fáradtságot okozhat,

koncentrációs nehézségeink támadhatnak,

hangulatingadozással járhat,

súlyosabb esetben a vérnyomás és a szív- és érrendszer működésének zavarát is előidézheti.

A testi tünetek között gyakran

megjelenik a puffadás, az emésztési gondok, vagy akár az immunrendszer gyengülése is.

Leginkább az idősek és a krónikus betegséggel élők érzik meg a negatív hatásokat.

