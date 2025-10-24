Óraigazítás, vonatigazítás 23 perce

Átállítják az órákat, ezért máshogy jár több vonat vasárnap

Vasárnap a téli időszámításra állunk át, az órákat hivatalosan hajnali kettő órára állítják vissza három óráról. Az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét érinti a MÁV közleménye szerint.

Illusztráció - Forrás: Shutterstock

A Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalat is érinti az óraátállítás a MÁV-nál. A Déli pályaudvarról Győrbe 1:25-kor induló S10-es vonat (4980) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Győrbe 2:13-kor érkezik.

A Bécs és Bukarest között közlekedő Dacia EuroCity (EC 347) Lőkösházáig a nyári időszámítás szerint közlekedik, onnan a téli időszámítás szerinti 2:00-kor indul.

A Bukarest és Bécs között közlekedő Dacia EuroCity (EC 346) Lőkösházáról már a téli időszámítás szerint 2:39-kor indul. A további részletekről a MÁV oldalán tájékozódhatnak.

