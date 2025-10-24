október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulók
Óraigazítás, vonatigazítás

23 perce

Átállítják az órákat, ezért máshogy jár több vonat vasárnap

Címkék#MÁV#Győr#óraátállítás

Vasárnap a téli időszámításra állunk át, az órákat hivatalosan hajnali kettő órára állítják vissza három óráról. Az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét érinti a MÁV közleménye szerint.

Kisalföld.hu
Illusztráció -

Forrás: Shutterstock

A Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalat is érinti az óraátállítás a MÁV-nál.

  • A Déli pályaudvarról Győrbe 1:25-kor induló S10-es vonat (4980) a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Győrbe 2:13-kor érkezik.
  • A Bécs és Bukarest között közlekedő Dacia EuroCity (EC 347) Lőkösházáig a nyári időszámítás szerint közlekedik, onnan a téli időszámítás szerinti 2:00-kor indul.
  • A Bukarest és Bécs között közlekedő Dacia EuroCity (EC 346) Lőkösházáról már a téli időszámítás szerint 2:39-kor indul.

A további részletekről a MÁV oldalán tájékozódhatnak.

 

