1 órája
Az óraátállítás valóban több annál, hogy egy órával többet vagy kevesebbet alszunk?
Téli vagy nyári időszámítás? Még mindig nincs döntés az óraátállítás eltörléséről, olvasóink véleménye is megoszlik, a Magyar Alvás Szövetség pedig az élettani hatások felől közelíti meg a kérdést.
„Az óraátállítás sokkal többet jelent annál, hogy egy órával többet vagy kevesebbet alszunk” – írja közleményében a Magyar Alvás Szövetség. Mint ismeretes, a nyári időszámítás október utolsó vasárnapjáig tart, azaz idén a téli időszámítás kezdete október 26. Vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órát. Majd jövőre márciusban kell ezt újra megtenni, csak akkor hajnal 2-kor eggyel előbbre kell tekerni a mutatókat.
Az óraátállítás eltörlése valamennyi uniós országban kötelező, ennek időpontja és a megfelelő időzóna kérésében történő megállapodás kérdése azonban várat magára. Az EU-országok számára a jelenleg legfőbb kérdés, hogy ragaszkodnak-e a normál időszámításhoz – azaz a téli időszámításhoz – vagy a nyári időszámítást választják.
A szövetség szerint megfontolandó lehet akár a jelenlegi időzóna, a GMT+ váltás lehetősége, vagy más kronobiológiai javaslatok figyelembevétele. A koordináció elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a meridiánokon osztozó közvetlen szomszédok ugyanazt a szabványos időt válasszák, és ezért elkerüljük az időzónák összemosását, ami zavarja a piacot és a tagállamok közötti kereskedelmet.
A nemzetközi Time Use Initiative (TUI) programot számos kutatóközpont és szakértő támogat a világon, így a Magyar Alvás Szövetség is.
A tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy az óraállítás mielőbbi megszüntetése életmód és egészségszemlélet váltást kíván, nem hosszabbíthatjuk tovább következmények nélkül a nappalokat, az éjszakai alvásidő rovására
– állítja G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke.
Az óraátállítás kapcsán a szövetség felhívja a figyelmet az időgazdálkodás fontosságára, melynek jelenlegi beosztása komoly kellemetlenséget okozhat az embereknek, negatívan befolyásolja fizikai és mentális tevékenységüket.
Az óraátállításról megkérdeztük olvasóinkat
Facebook-oldalunkon megkérdeztük olvasóinkat, ők a nyári vagy a téli időszámítást részesítenék-e előnyben. A válaszok megoszlottak, de kicsivel a téli győzött, a kisalfold.hu-n és a Kisalföld Sopronon megjelent cardnál a hozzászólásokban a cikk írásának időpontjában 33-an szavaztak a télire, szemben a 26 nyárival.