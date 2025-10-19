1 órája
Emlékszik, hogy volt? - Az óraátállítás eltörlése és annak halála
Eltörölték volna, mégis maradt. Az óraátállítás eltörlésének rövid története. Visszanéző.
Egy időben nagyon fontos volt, sokat vitáztak rajta, majd mindenki megnyugodott. Így nem törölték el az óraátállítást: az óraátállítás eltörlése és annak halála. Nézzünk utána. Idén október 26-án, jövő vasárnap hajnalban állunk át téli időszámításra. Az óraátállítás 2025 őszén azért számít korainak, mert 2024-ben október 27-én, 2023-ban október 29-én, míg 2022-ben október 30-án történt meg a váltás.
Óraátállítás eltörlése: lett fontosabb ügy is az eltörlésnél
Egy konzultáción néhány éve 4,6 millió európai polgár szavazott, 80 százalékuk az óraátállítás megszüntetése mellett tette le a voksát. A változtatást a tagállami kormányoknak és az Európai Parlamentnek is jóvá kellett volna hagynia a hatálybalépéshez. Az EB azt javasolta, a nyári időszámítás maradjon. Magyarországon is a nyári volt a favorit. Éveken át vitáztak róla, mégis maradt minden a régiben. Tavasszal ugyanis az Európai Bizottság visszavonta az évi két óraátállítás megszüntetéséről szóló javaslatát.
Óraátállítás eltörlése: húzták-vonták addig-addig, míg semmi nem lett belőle
Az óraátállítás első változatában 2019-ben szűnt volna meg. Az eredeti elképzelés szerint a tagállamoknak 2019 elejéig kellett volna jelezni, melyik időzónába szeretnének tartozni. Ez a határidő mesebelinek bizonyult, végül 2021-re tették át a döntés évét, addig kellett volna a tagállamoknak eldönteniük, hogy melyik időzóna lenne számukra az előnyösebb vagy elfogadottabb. A Covid majd az ukrán-orosz háború aztán mindent felülírt, a tagállamok már nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, volt nagyobb bajuk is. Végül kimondták, hogy végleg lemondtak a tagállamok arról, változás legyen a dologban.
Múltbanéző
A nyári/téli időszámítást gazdasági okra hivatkozva vezették be, Magyarországon 1980-ban: áramot spórolhatunk azzal, hogy este tovább van világos, nem kell villanyt kapcsolni. Ám az utóbbi években egyre erősebbek a hangok: megterheli a szervezetet, míg gazdasági haszna elenyésző.