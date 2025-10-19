Emlékszik, hogy volt? - Az óraátállítás eltörlése és annak halála

Egy időben nagyon fontos volt, sokat vitáztak rajta, majd mindenki megnyugodott. Így nem törölték el az óraátállítást: az óraátállítás eltörlése és annak halála. Nézzünk utána. Idén október 26-án, jövő vasárnap hajnalban állunk át téli időszámításra. Az óraátállítás 2025 őszén azért számít korainak, mert 2024-ben október 27-én, 2023-ban október 29-én, míg 2022-ben október 30-án történt meg a váltás.

Óraátállítás eltörlése: lett fontosabb ügy is az eltörlésnél.

Egy konzultáción néhány éve 4,6 millió európai polgár szavazott, 80 százalékuk az óraátállítás megszüntetése mellett tette le a voksát. A változtatást a tagállami kormányoknak és az Európai Parlamentnek is jóvá kellett volna hagynia a hatálybalépéshez. Az EB azt javasolta, a nyári időszámítás maradjon. Magyarországon is a nyári volt a favorit. Éveken át vitáztak róla, mégis maradt minden a régiben. Tavasszal ugyanis az Európai Bizottság visszavonta az évi két óraátállítás megszüntetéséről szóló javaslatát.

Óraátállítás eltörlése: húzták-vonták addig-addig, míg semmi nem lett belőle

Az óraátállítás első változatában 2019-ben szűnt volna meg. Az eredeti elképzelés szerint a tagállamoknak 2019 elejéig kellett volna jelezni, melyik időzónába szeretnének tartozni. Ez a határidő mesebelinek bizonyult, végül 2021-re tették át a döntés évét, addig kellett volna a tagállamoknak eldönteniük, hogy melyik időzóna lenne számukra az előnyösebb vagy elfogadottabb. A Covid majd az ukrán-orosz háború aztán mindent felülírt, a tagállamok már nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, volt nagyobb bajuk is. Végül kimondták, hogy végleg lemondtak a tagállamok arról, változás legyen a dologban.

Múltbanéző

A nyári/téli időszámítást gazdasági okra hivatkozva vezették be, Magyarországon 1980-ban: áramot spórolhatunk azzal, hogy este tovább van világos, nem kell villanyt kapcsolni. Ám az utóbbi években egyre erősebbek a hangok: megterheli a szervezetet, míg gazdasági haszna elenyésző.