Tudja, meddig tart a téli időszámítás? Mutatjuk, mikor lesz óraátállítás 2026-ban

Bár még csak ezen a hétvégén állítjuk át az órát a téli időszámításra, már azt is tudjuk, mikor lesz az óraátállítás 2026-ban, azaz mikor kezdődik a nyár időszámítás.

Most vasárnap tekerjük vissza egy órával az időt, de lesz óraátállítás 2026-ban is.

Fotó: Mediaworks/Illusztráció

Ekkor lesz óraátállítás 2026-ban

A téli időszámítás 2025. október 26-án kezdődik – hajnal 3-kor kell 1 órával visszatekerni az órákat, illetve a modern technikának köszönhetően a legtöbb kütyün automatikusan visszaáll az idő –, és 2026. március 29-ig tart, azaz jövőre ekkor kell majd átállni a nyári időszámításra.

Az óraátállítás eltörlésére voltak már törekvések európai szinten, de egyelőre lekerült a napirendekről. A téma egyébként megosztó: nincs egység Magyarországon sem arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítás lenne-e az ideális. Mindkettőnek megvan a tábora. A Magyar Alvás Szövetség támogatja az óraátállítás eltörlését, véleményük szerint a szervezetre negatív hatást gyakorol az alvás és ébrenlét mesterséges megzavarása.

