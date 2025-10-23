1 órája
Tudja, meddig tart a téli időszámítás? Mutatjuk, mikor lesz óraátállítás 2026-ban
Vasárnap kezdődik a téli időszámítás. De már tudni lehet azt is, mikor lesz óraátállítás 2026-ban.
Bár még csak ezen a hétvégén állítjuk át az órát a téli időszámításra, már azt is tudjuk, mikor lesz az óraátállítás 2026-ban, azaz mikor kezdődik a nyár időszámítás.
Ekkor lesz óraátállítás 2026-ban
A téli időszámítás 2025. október 26-án kezdődik – hajnal 3-kor kell 1 órával visszatekerni az órákat, illetve a modern technikának köszönhetően a legtöbb kütyün automatikusan visszaáll az idő –, és 2026. március 29-ig tart, azaz jövőre ekkor kell majd átállni a nyári időszámításra.
Az óraátállítás eltörlésére voltak már törekvések európai szinten, de egyelőre lekerült a napirendekről. A téma egyébként megosztó: nincs egység Magyarországon sem arról, hogy a téli vagy a nyári időszámítás lenne-e az ideális. Mindkettőnek megvan a tábora. A Magyar Alvás Szövetség támogatja az óraátállítás eltörlését, véleményük szerint a szervezetre negatív hatást gyakorol az alvás és ébrenlét mesterséges megzavarása.
