Győrben nyílt meg az első önkiszolgáló villamossági bolt

Hatvanegy éve, 1964. október 26-án nyílt meg Győrben, a Baross (akkori nevén Lenin) út 5. sz. alatt az ország első önkiszolgáló villamossági boltja. Az egykori KERAVILL szaküzletet alakították át. Az átalakítás három hónapig tartott és körülbelül 100 ezer forintba – ma ez 12,9 milliót ér – került.

Fotó: regigyor.hu

Gyorsabb volt a bevásárlás az önkiszolgáló villamossági boltban

A Kisalföld 1964. október 27-én beszámolt a nyitásról: „Tegnap délelőtt újra megnyílt Győrött a Győr-Sopron megyei Iparcikk-kiskereskedelmi Vállalat 15. számú boltja a Lenin út 5. szám alatt. A bolt nemcsak kicsinosodott, hanem új formában: önkiválasztó és önkiszolgáló jelleggel működik. Ez az első önkiszolgáló villamossági bolt a megyében, sőt, a vállalat vezetőinek tudomása szerint az egész országban. ...Az áru közelebb került a vásárlóhoz, a szeme előtt van minden. A rengeteg cikket árusító boltban a régi polcokon az áru csak zsúfolódott. A sok helyet elfoglaló pultok, polcok kikerültek és az ez által megnagyobbodott boltban a fal mentén keskeny nyitott polcokon és a bolt közepén lévő gondolákon ízlésesen, árucsoportok szerint jól áttekinthetően fekszik az áru a vásárló előtt. ...Aki nem ismeri ki magát, vagy felvilágosítást kíván, az eladók természetesen szívesen a rendelkezésére állnak. Az önkiszolgáló boltok egyik előnye ebben a boltban is érvényesül: gyorsabban megy a bevásárlás, mint a hagyományos boltokban.”

