október 26., vasárnap

Dömötör névnap

12°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

1 órája

Győrben nyílt meg az első önkiszolgáló villamossági bolt

Címkék#Győrött#áru#villamossági bolt#vállalat

Ez volt az országban az első. Önkiszolgáló villamossági bolt nyílt Győrben 61 évvel ezelőtt.

Kisalföld.hu

Hatvanegy éve, 1964. október 26-án nyílt meg Győrben, a Baross (akkori nevén Lenin) út 5. sz. alatt az ország első önkiszolgáló villamossági boltja. Az egykori KERAVILL szaküzletet alakították át. Az átalakítás három hónapig tartott és körülbelül 100 ezer forintba – ma ez 12,9 milliót ér – került.

önkiszolgáló villamossági bolt
A győri volt az ország első önkiszolgáló villamossági boltja.
Fotó: regigyor.hu

Gyorsabb volt a bevásárlás az önkiszolgáló villamossági boltban

A Kisalföld 1964. október 27-én beszámolt a nyitásról: „Tegnap délelőtt újra megnyílt Győrött a Győr-Sopron megyei Iparcikk-kiskereskedelmi Vállalat 15. számú boltja a Lenin út 5. szám alatt. A bolt nemcsak kicsinosodott, hanem új formában: önkiválasztó és önkiszolgáló jelleggel működik. Ez az első önkiszolgáló villamossági bolt a megyében, sőt, a vállalat vezetőinek tudomása szerint az egész országban. ...Az áru közelebb került a vásárlóhoz, a szeme előtt van minden. A rengeteg cikket árusító boltban a régi polcokon az áru csak zsúfolódott. A sok helyet elfoglaló pultok, polcok kikerültek és az ez által megnagyobbodott boltban a fal mentén keskeny nyitott polcokon és a bolt közepén lévő gondolákon ízlésesen, árucsoportok szerint jól áttekinthetően fekszik az áru a vásárló előtt. ...Aki nem ismeri ki magát, vagy felvilágosítást kíván, az eladók természetesen szívesen a rendelkezésére állnak. Az önkiszolgáló boltok egyik előnye ebben a boltban is érvényesül: gyorsabban megy a bevásárlás, mint a hagyományos boltokban.”

További képek a regigyor.hu oldalon.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu