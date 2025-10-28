Ön is egyetért azzal, hogy a munkával töltött éveket kutyaévben kell számolni? – Egy év a Kisalföldnél, és ami mögötte van

Ma van pontosan egy éve, hogy a Kisalföldnél dolgozom. A száraz tények nyelvén ez annyit jelent, hogy összesen hétszázhuszonkilenc cikket írtam, és egymillió-kétszáztizenegyezer-háromszázhat karaktert ütöttem le.

Természetes közegemben, egy sajtótájékoztatón jegyzetelve.

Fotó: Krizsán Csaba

Úgy érzem, itt az éveket kutyaévben kell számolni, minden egyes esztendő hétnek felel meg (sőt, talán az első év kétszeresen számít, tizennégynek). Sűrűek a napok, rengeteg esemény és történés fér el bennük.

Nyáron például két nap alatt történt annyi, ami hetekre, hónapokra elosztva is megrázó lett volna. Otthonában fogadott egy győri édesanya, aki fél évszázaddal fia halála után is gyászol: bizalmat szavazott nekem, és megosztotta velem a legmélyebb fájdalmát. Azt, hogyan áldozta fel az életét fia két vadidegen, bajba jutott férfiért Korfun. Egyrészt óriási megtiszteltetés volt, másrészt hatalmas felelősség. Úgy akartam megírni a történetét, hogy a legszigorúbb olvasó szűrőjén is átmenjen: az édesanyáén.

Még fel sem ocsúdtam a gyászának súlya alól, másnap lakástűz ütött ki egy győri panelben. Odaveszett egy élet munkája, hiába tették élére a forintokat hosszú évtizedeken át. Álltunk a panel tövében, a szakemberek mentették a menthetőt, a lakók összetörve próbálták felfogni, hogy mindenük odalett. Ha mindez nem lett volna elég, nem messze onnan baleset történt, amelyhez éppen újraélesztés közben értünk oda. Nem jártak sikerrel.

Az elmúlt egy év során szerencsére bőven akadt jó is. A legszívmelengetőbb történet egy kajárpéci családhoz kötődik. A kis Arnold májbetegséggel született, amikor először találkoztunk, aprócska teste szinte citromsárgának tűnt. Édesanyja azonban műtőasztalra feküdt, hogy májának egy darabját kisfia kaphassa meg. Arnold gyógyulása maga a csoda.

Egy év telt el, de mintha legalább hét állna mögöttem, vagy talán még több is. Egy biztos: minden percét megérte. Várom a következőt!