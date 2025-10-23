Keddi újságunkban (október 21-én) jelent meg címlapon egy fotó, amelyet a Régi Győr oldaltól kaptunk: az 1956-os képen győri diákok vonulnak 1956 októberében a győri Kossuth utcán. Az újság megjelenése után olvasónk jelentkezett azzal a hírrel, ismeri a fotón látható személyeket. Most István azt írta nekünk, hogy a képen a bencés tanár aki a diákcsoportot vezeti, Dr Kelemen Atanáz, néhai osztályfőnökük.

Olvasónk adott információt a lapunkban megjelent 1956-os győri képről - a nevezetes kép!

Forrás: Régi Győr

Olvasónk adott információt a lapunkban megjelent 1956-os győri képről

- A fiúkról pedig: több osztálytársam is látható a képen. Köztük olyan, akinek édesanyját - pesti fiú lévén - a forradalomban való aktív részvétele miatt kivégezték. A Kossuth utca is stimmel, ugyanis az Újvárosi temetőbe mentek egy temetésre, ahol a börtönnél lövést kapott áldozatot temették. Mindnyájan a bencés gimnázium internátusának tagjai voltak, akik a zavaros időkben nem tudtak vagy nem akartak hazautazni - közölte szerkesztőségünkkel Most István.