Dolce Vita
26 perce
Megújult a győriek egyik kedvenc olasz étterme
Teljesen megújult a győri belvárosban található étterem. Az olasz étterem Győrben ismét kitárta kapuit.
Nemrégiben az olasz étterem Győrben, a La Dolce Vita bezárt. A részletekről mi is írtunk, a napokban azonban jó hírről számolt be közösségi oldalán a vendéglátóhely.
Ismét kinyitott a közkedvelt olasz étterem Győrben
Hétfőn még erről írtak:
17 órára terveztük a felújítás utáni nyitást, a feladatok elhatalmasodtak rajtunk, az utolsó simításokkal csak este tudunk végezni.
A La Dolce Vita teljes megújuláson és korszerűsítésen ment keresztül, az olasz életérzésért sokan látogatnak a belvárosi étterembe.
Ezt ne hagyja ki!Egy hét olasz ízek nélkül
2025.10.08. 19:37
Egy hétre bezár a győri étterem - Drámai bejelentést tett a tulajdonos
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre