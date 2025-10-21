október 21., kedd

Dolce Vita

26 perce

Megújult a győriek egyik kedvenc olasz étterme

Teljesen megújult a győri belvárosban található étterem. Az olasz étterem Győrben ismét kitárta kapuit.

Kisalföld.hu

Nemrégiben az olasz étterem Győrben, a La Dolce Vita bezárt. A részletekről mi is írtunk, a napokban azonban jó hírről számolt be közösségi oldalán a vendéglátóhely.

Olasz étterem Győrben: friss ízekkel vár a La Dolce Vita.
Finom ízekkel vár az olasz étterem Győrben. Forrás: Shutterstock

Ismét kinyitott a közkedvelt olasz étterem Győrben

Hétfőn még erről írtak:

17 órára terveztük a felújítás utáni nyitást, a feladatok elhatalmasodtak rajtunk, az utolsó simításokkal csak este tudunk végezni.

A La Dolce Vita teljes megújuláson és korszerűsítésen ment keresztül, az olasz életérzésért sokan látogatnak a belvárosi étterembe.

