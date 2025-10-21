Megújult a győriek egyik kedvenc olasz étterme

Nemrégiben az olasz étterem Győrben, a La Dolce Vita bezárt. A részletekről mi is írtunk, a napokban azonban jó hírről számolt be közösségi oldalán a vendéglátóhely.

Finom ízekkel vár az olasz étterem Győrben. Forrás: Shutterstock

Ismét kinyitott a közkedvelt olasz étterem Győrben

Hétfőn még erről írtak:

17 órára terveztük a felújítás utáni nyitást, a feladatok elhatalmasodtak rajtunk, az utolsó simításokkal csak este tudunk végezni.

A La Dolce Vita teljes megújuláson és korszerűsítésen ment keresztül, az olasz életérzésért sokan látogatnak a belvárosi étterembe.