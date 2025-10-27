1 órája
Ellepik a mediterrán növények Győr városát - Képgalériák
Több cikkünkben is írtunk a mediterrán növények és Győr kapcsolatáról. Most összegyűjtöttük egy helyen, az elmúlt cikkeinket a témában. Központi szerepben az olajfák győri honfoglalása.
Ahogy azt korábbi cikkünkben megírtuk, olajfákat ültettek a győri belvárosban. De, hogy mit keresnek mediterrán növények a Dunakapu téren? Milyen előnyei vannak az olajfáknak? A kérdésekre adott válaszok legalább olyan mélyen gyökereznek, mint az olajfák gyökerei. A győri belváros szívében, a Dunakapu téren talált otthonra három olajfa: a mediterrán területeken honos növényeket a hatalmas, forgatható lencse, a Pulzus szobor szomszédságában ültették el június harmadik napján.
A hozzávetőleg másfél méter magasságú fácskák kiválóan érzik magukat azon az éghajlaton, amely az utóbbi években hazánkat is jellemzi. Enyhe telek és forró nyarak jelentik az olajfáknak az otthont. Az olajfák örökzöld növények, nem dobják le a leveleiket télen sem, mint a lombhullatók, illetve sok gondozást nem igényelnek.
Kevesen hittek a Dunakapu téri olajfákban
Szeptember végére kiderült, hogy igencsak jól érzik magukat a győri belvárosban a Dunakapu tér olajfái. A nyár derekán elültetett három kis fa már nem is olyan kicsi. Sőt, több bogyót is termett, van amelyik már feketére érett.
Központi szerepben az olajfák győri honfoglalásaFotók: Molcsányi máté
A közösségi médiában nagy visszhangot kapott az eset, sokan gondolták azt, hogy a mediterrán növényeknek nincs keresnivalójuk a győri belvárosban, és egyébként sem való az olajfa növénynek ez a klíma.
A kezdeményezés egyik elindítója, Pápai Szabolcs szerint az enyhébb telek és a forró nyarak a klímaváltozás jelei, amelyekre új, ellenálló növények telepítésével is reagálni kell. Tapasztalatai alapján az olajfa még a jeges vizet és a hidegebb napokat is jól viseli.
Ellepik a mediterrán növények Győr városátFotók: Molcsányi Máté
A projekt a Pannoterra, a MAG Instruments Kft., a Bahia, győri civilek és az önkormányzat összefogásával valósult meg. A mediterrán kezdeményezés folytatódik: a város más pontjain kenderpálmát, mandulafenyőt és oszlopos cédrust is ültetnek majd.
Szeretnek Győrben a mediterrán növények
Már a város több pontjára ültettek különféle mediterrán növényeket: az Árkád melletti körforgalomhoz mandulafenyőt és oszlopos cédrust, az adyvárosi 1-es tó mellé mandulafenyőt, az állatkerthez pedig kínai kenderpálmát és jukkát telepítettek. Október 14-én pedig a Dunkapu téren egy százéves olajfa, egy fiatal társa és egy oszlopos cédrus is helyet kapott.
Zöld lett a győri „kék iskola”
A győri Fekete István Iskola udvarát új növényekkel gazdagították, hogy a városi gyerekek közelebb kerülhessenek a természethez – mondta Németh Péter igazgató. Az iskolakert korábban is bővelkedett hagyományos gyümölcsfákban és zöldségekben, mint a cseresznye, szilva, körte, málna és paradicsom, ám október 16-án új, mediterrán növényekkel is kiegészült.
A civil kezdeményezésnek köszönhetően kínai kenderpálmát, olajfát, rozmaringot, zsályát, levendulát, gránátalmát, leandert és fagyalt ültettek az udvarra. A szervezők – köztük Pápai Szabolcs, Kollár “Titi” Tibor és Oroszi Emma – célja, hogy a gyerekek és a városlakók megismerjék és megszeressék a mediterrán növényeket, amelyek az enyhébb telek és melegebb nyarak miatt egyre inkább megélnek Magyarországon is.
Szarvas Péter, az iskola gyógypedagógus-logopédusa hangsúlyozta: a növények nemcsak díszítenek, hanem tanítanak is – a gyerekek a kertészkedés során közvetlenül tapasztalhatják meg a természet működését. A lelkes közösség már a folytatást is tervezi: hamarosan két oszlopos cédrust is ültetnek az iskola udvarába.