Ellepik a mediterrán növények Győr városát - Képgalériák

Ahogy azt korábbi cikkünkben megírtuk, olajfákat ültettek a győri belvárosban. De, hogy mit keresnek mediterrán növények a Dunakapu téren? Milyen előnyei vannak az olajfáknak? A kérdésekre adott válaszok legalább olyan mélyen gyökereznek, mint az olajfák gyökerei. A győri belváros szívében, a Dunakapu téren talált otthonra három olajfa: a mediterrán területeken honos növényeket a hatalmas, forgatható lencse, a Pulzus szobor szomszédságában ültették el június harmadik napján.

Fotó: Molcsányi Máté

A hozzávetőleg másfél méter magasságú fácskák kiválóan érzik magukat azon az éghajlaton, amely az utóbbi években hazánkat is jellemzi. Enyhe telek és forró nyarak jelentik az olajfáknak az otthont. Az olajfák örökzöld növények, nem dobják le a leveleiket télen sem, mint a lombhullatók, illetve sok gondozást nem igényelnek.

Kevesen hittek a Dunakapu téri olajfákban

Szeptember végére kiderült, hogy igencsak jól érzik magukat a győri belvárosban a Dunakapu tér olajfái. A nyár derekán elültetett három kis fa már nem is olyan kicsi. Sőt, több bogyót is termett, van amelyik már feketére érett.