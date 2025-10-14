október 14., kedd

100 év

47 perce

Famatuzsálem talált otthonra a Dunakapu téren – Úgy tűnik, szeretnek Győrben a mediterrán növények

Vastag, zömök törzsű, százéves aggastyán fa költözött a belváros szívébe. Az olajfa szimbolikus jelentőséggel bír, mert azt üzeni, hogy a világ, a klíma változik, és vele kell változnunk nekünk is.

Pardavi Mariann

– Küszködhetünk, és kapaszkodhatunk a hagyományosnak tartott fáinkhoz, de be kell látni: ha nem megy, akkor nem megy. Nem ragaszkodhatunk a baracklekvárhoz, ha a barackfa nem bírja ezt a meleget, ezt a szárazságot, amely az utóbbi években jellemzi a vidékünket. Az olajfa ezzel szemben igen – mondta el lapunk kérdésére az október 14-i eseményen Pápai Szabolcs, a mediterrán kezdeményezés egyik ötletgazdája. A projekt a Pannoterra, a MAG Instruments Kft. és a Bahia, valamint a győri polgárok segítségével, a győri önkormányzat támogatásával valósult meg.

Pápai Szabolcs, Kollár "Titi" Tibor, Balogh-Farkas Renáta, Pintér Bence, Jenei Ferenc, olajfa, Dunakapu tér, bogyó
Pápai Szabolcs és Kollár "Titi" Tibor a projekt elindítói, valamint Balogh Farkas Renáta, Pintér Bence polgármester és Jenei Ferenc polgármesteri biztos az olajfa előtt. 
Fotó: Molcsányi Máté

A programjuknak nem ez az első állomása: korábban a civilek a város támogatásával már három olajfát ültettek a belvárosban, a Pulzus-szobor mellé. A nyáron elültetett három kis fa már termőre is fordult: a fekete, nagyszemű bogyók azt hirdetik, jól érzik magukat városunkban.

– A klímaváltozás itt van velünk, már nem a jövő, hanem a jelen. Egyre forróbbak a nyarak, egyre enyhébbek a telek. A mediterrán növényeknek kedvez ez a klíma. Nem hinném, hogy a Dunakapu téri olajfák elfagynának, nem látok sok esély nagy hidegekre – bizakodott Pápai Szabolcs, akinek kajárpéci kertje mediterrán növényekből áll. (Erről a kertről már írtunk korábban, kattintson a kiemelt szavakra, hogy magába tudja szívni a toszkán miliőt!) Tapasztalatai szerint nagyon jól bírják a fák a hidegebb napokat. – Az sem utolsó szempont, hogy ezek a növények még télen sem hullatják el a lombjukat, így amikor minden más fa kopasz, addig az olajfák zöldjétől jó kedvre derülhetünk a borongós napokon is. 

Hozzátette: mozgalmuk során az elmúlt héten a város több pontjára ültettek különféle mediterrán növényeket: az Árkád melletti körforgalomhoz mandulafenyőt és oszlopos cédrust, az adyvárosi 1-es tó mellé mandulafenyőt, az állatkerthez pedig kínai kenderpálmát és jukkát telepítettek. Tegnap a Dunkapu téren nemcsak a fent említett százéves olajfa, hanem egy fiatal társa és egy oszlopos cédrus is új otthonra talált. 

A győri Fekete István Iskola diákjai és pedagógusai az olajfa körül.
Fotó: Molcsányi Máté

Olajfa is lesz a diákok kertjében

A programot a győri Fekete István-iskola diákjai és Németh Péter igazgató is nyomon követték. A mediterrán projekt következő állomása ugyanis az iskolájukban lesz, ahol különféle mediterrán növényeket telepítenek az intézmény udvarára október 16-án.

Famatuzsálem talált otthonra a Dunakapu téren

Fotók: Molcsányi Máté

Bizakodó a vezetés

A százéves olajfa ültetésén részt vett Pintér Bence polgármester, valamint Balogh-Farkas Renáta, a környezetvédelemért felelős tanácsnok és önkormányzati képviselő, akik megköszönték a civilek felajánlását, és bíznak abban, hogy a különleges növény számára kellemes lesz a belvárosi környezet.
 

