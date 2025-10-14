47 perce
Famatuzsálem talált otthonra a Dunakapu téren – Úgy tűnik, szeretnek Győrben a mediterrán növények
Vastag, zömök törzsű, százéves aggastyán fa költözött a belváros szívébe. Az olajfa szimbolikus jelentőséggel bír, mert azt üzeni, hogy a világ, a klíma változik, és vele kell változnunk nekünk is.
– Küszködhetünk, és kapaszkodhatunk a hagyományosnak tartott fáinkhoz, de be kell látni: ha nem megy, akkor nem megy. Nem ragaszkodhatunk a baracklekvárhoz, ha a barackfa nem bírja ezt a meleget, ezt a szárazságot, amely az utóbbi években jellemzi a vidékünket. Az olajfa ezzel szemben igen – mondta el lapunk kérdésére az október 14-i eseményen Pápai Szabolcs, a mediterrán kezdeményezés egyik ötletgazdája. A projekt a Pannoterra, a MAG Instruments Kft. és a Bahia, valamint a győri polgárok segítségével, a győri önkormányzat támogatásával valósult meg.
A programjuknak nem ez az első állomása: korábban a civilek a város támogatásával már három olajfát ültettek a belvárosban, a Pulzus-szobor mellé. A nyáron elültetett három kis fa már termőre is fordult: a fekete, nagyszemű bogyók azt hirdetik, jól érzik magukat városunkban.
– A klímaváltozás itt van velünk, már nem a jövő, hanem a jelen. Egyre forróbbak a nyarak, egyre enyhébbek a telek. A mediterrán növényeknek kedvez ez a klíma. Nem hinném, hogy a Dunakapu téri olajfák elfagynának, nem látok sok esély nagy hidegekre – bizakodott Pápai Szabolcs, akinek kajárpéci kertje mediterrán növényekből áll. (Erről a kertről már írtunk korábban, kattintson a kiemelt szavakra, hogy magába tudja szívni a toszkán miliőt!) Tapasztalatai szerint nagyon jól bírják a fák a hidegebb napokat. – Az sem utolsó szempont, hogy ezek a növények még télen sem hullatják el a lombjukat, így amikor minden más fa kopasz, addig az olajfák zöldjétől jó kedvre derülhetünk a borongós napokon is.
Hozzátette: mozgalmuk során az elmúlt héten a város több pontjára ültettek különféle mediterrán növényeket: az Árkád melletti körforgalomhoz mandulafenyőt és oszlopos cédrust, az adyvárosi 1-es tó mellé mandulafenyőt, az állatkerthez pedig kínai kenderpálmát és jukkát telepítettek. Tegnap a Dunkapu téren nemcsak a fent említett százéves olajfa, hanem egy fiatal társa és egy oszlopos cédrus is új otthonra talált.
Olajfa is lesz a diákok kertjében
A programot a győri Fekete István-iskola diákjai és Németh Péter igazgató is nyomon követték. A mediterrán projekt következő állomása ugyanis az iskolájukban lesz, ahol különféle mediterrán növényeket telepítenek az intézmény udvarára október 16-án.
Bizakodó a vezetés
A százéves olajfa ültetésén részt vett Pintér Bence polgármester, valamint Balogh-Farkas Renáta, a környezetvédelemért felelős tanácsnok és önkormányzati képviselő, akik megköszönték a civilek felajánlását, és bíznak abban, hogy a különleges növény számára kellemes lesz a belvárosi környezet.