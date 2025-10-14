Famatuzsálem talált otthonra a Dunakapu téren – Úgy tűnik, szeretnek Győrben a mediterrán növények

– Küszködhetünk, és kapaszkodhatunk a hagyományosnak tartott fáinkhoz, de be kell látni: ha nem megy, akkor nem megy. Nem ragaszkodhatunk a baracklekvárhoz, ha a barackfa nem bírja ezt a meleget, ezt a szárazságot, amely az utóbbi években jellemzi a vidékünket. Az olajfa ezzel szemben igen – mondta el lapunk kérdésére az október 14-i eseményen Pápai Szabolcs, a mediterrán kezdeményezés egyik ötletgazdája. A projekt a Pannoterra, a MAG Instruments Kft. és a Bahia, valamint a győri polgárok segítségével, a győri önkormányzat támogatásával valósult meg.

Pápai Szabolcs és Kollár "Titi" Tibor a projekt elindítói, valamint Balogh Farkas Renáta, Pintér Bence polgármester és Jenei Ferenc polgármesteri biztos az olajfa előtt.

Fotó: Molcsányi Máté

A programjuknak nem ez az első állomása: korábban a civilek a város támogatásával már három olajfát ültettek a belvárosban, a Pulzus-szobor mellé. A nyáron elültetett három kis fa már termőre is fordult: a fekete, nagyszemű bogyók azt hirdetik, jól érzik magukat városunkban.

– A klímaváltozás itt van velünk, már nem a jövő, hanem a jelen. Egyre forróbbak a nyarak, egyre enyhébbek a telek. A mediterrán növényeknek kedvez ez a klíma. Nem hinném, hogy a Dunakapu téri olajfák elfagynának, nem látok sok esély nagy hidegekre – bizakodott Pápai Szabolcs, akinek kajárpéci kertje mediterrán növényekből áll. (Erről a kertről már írtunk korábban, kattintson a kiemelt szavakra, hogy magába tudja szívni a toszkán miliőt!) Tapasztalatai szerint nagyon jól bírják a fák a hidegebb napokat. – Az sem utolsó szempont, hogy ezek a növények még télen sem hullatják el a lombjukat, így amikor minden más fa kopasz, addig az olajfák zöldjétől jó kedvre derülhetünk a borongós napokon is.