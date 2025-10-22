október 22., szerda

Október 23. - Így ünnepeltek a megyei települések

Címkék#Győr-Moson Sopron#Máté Mária#mártír#október 23.#Szabó Béla#ünnepség

Győrben az újvárosi temetőben kezdődött a győri 56-os megemlékezések sora. Több települése is kedden ünnepelte október 23-át..

Kisalföld.hu

Az újvárosi temetőben kezdődött a győri 56-os megemlékezések sora. Szerda délelőtt 1956 mártírjai, Máté Mária és Szabó Béla sírjánál tartottak megemlékezést.  Cikkünk >>

Október 23. - Győrben az újvárosi temetőben emlékeztek az áldozatokra

Október 23-i ünnepség Mihályiban

Október 23-i ünnepség Rábapordányban

