1956-2025
53 perce
Október 23. - Így ünnepeltek a megyei települések
Győrben az újvárosi temetőben kezdődött a győri 56-os megemlékezések sora. Több települése is kedden ünnepelte október 23-át..
Az újvárosi temetőben kezdődött a győri 56-os megemlékezések sora. Szerda délelőtt 1956 mártírjai, Máté Mária és Szabó Béla sírjánál tartottak megemlékezést. Cikkünk >>
Október 23-i ünnepség Mihályiban
Október 23-i ünnepség Rábapordányban
