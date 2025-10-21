Október 23. - Mutatjuk az emlékezések teljes programját Győr-Moson-Sopronban

Jánossomorja

10. 23., csütörtök, 17.00

Menekülők kopjafája (Tarcsai utca)

Beszédet mond Szkiba Gábor, a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola tanára. Emlékműsort ad Lőrinczné Karácsony Hajnal és Prátser Krisztián. Közreműködik a Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Kajárpéc

Fáklyás menet

10. 23., csütörtök, 18.00

A kajárpéci '56-os megemlékezés programja ökumenikus istentisztelettel kezdődik a kispéci evangélikus templomban, majd az általános iskolások műsora és Laki György polgármester ünnepi köszöntője következik. Az esemény fáklyás menettel zárul, amely a kajári millecentenáriumi kereszthez vezet, majd közös Himnuszénekléssel fejeződik be a megemlékezés.

Kóny

10. 22., szerda, 17.00

IKSZT Faluház

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. Ünnepi beszédet mond Ságiné Horváth Annamária, az óvoda igazgatója, önkormányzati képviselő. Közreműködnek: Kormos Dóra, Nagy Bianka, Valent Dorina és az Erkel Ferenc Énekkar.

Kópháza

10. 22., szerda, 18.00

Művelődési Ház

Ünnepi köszöntőt mond: Firtl Mátyás, polgármester. Közreműködik: Grubits József, Szabó László vers, Nakovich Mihály iskola 7. osztályosai

Levél

10. 22., szerda

Több helyszínen

12.15 Ünnepélyes zászlófelvonás a Községháza előtt.

17.30 Koszorúzás Gulyás Lajos mártír református lelkész emléktáblájánál, a református imaház előtt.

Közreműködnek az iskola diákjai és a Pacsirta kórus valamint a levéli tűzoltók.

Mihályi

10. 22., szerda, 10.00

56-os emlékmű

Mihályi község önkormányzata tart megemlékezést. Köszöntőt mond Csitei Gábor polgármester. Közreműködnek a Mihályi Általános Iskola diákjai.

Mosonszentmiklós

10. 22., szerda

17.10 Ünnepség a Polgármesteri hivatalban.

17.30 56-osok tere.

Páli

10. 21., kedd, 18.00

Kultúrház

Ünnepi beszédet mond Nagy István polgármester. Ünnepi műsor a Szili Szent István Általános Iskola tanulóinak közreműködésével.

Rábaszentandrás

10. 22., szerda, 17.00

Faluház

Községi megemlékezés. Beszédet mond dr. Pető Péter, a Győr-Moson-Sopron vármegyei közgyűlés alelnöke. Közreműködnek a Vadvirág Énekkar tagjai és a rábaszentandrási diákok.