Október 23. - Mutatjuk az emlékezések teljes programját Győr-Moson-Sopronban

1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. Október 23. Nemzeti ünnep, cikkünkben összegyűjtöttük Győr-Moson-Sopron megemlékezéseinek teljes programját.

Kisalföld.hu

1956 októberében forradalom tört ki Magyarországon a kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Október 23 Magyarország nemzeti ünnepe, a lyukas zászló a forradalom jelképe. Az 1956-os forradalom október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én. Cikkünkben elolvashatják, Győr-Moson-Sopron megemlékezéseinek teljes programját.

Október 23 nemzeti ünnep forradalom
Október 23. Vármegyénkben rengeteg településen tartanak ünnepi rendezvényeket, cikkünkben összegyűjtöttük a pontos helyszíneket és időpontokat.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  MW Archívum

Október 23 Győrben: íme a megyeszékhely programja

Győr

10. 22., szerda, 11.00

Újvárosi temető

Emlékműsor és koszorúzás az Újvárosi Művelődési Ház szervezésében.

Megemlékezés Máté Mária és Szabó Béla sírjánál. Ünnepi beszédet mond Borsi Róbert GYMJV kulturális tanácsnoka. Imát mond Császár István atya. Közreműködik az Újvárosi Művelődési Ház kórusa.

10. 23., csütörtök

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának megemlékező ünnepsége az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére.

8.30 Koszorúzás Szigethy Attila domborművénél a Szent István út 5. szám alatt.

9.00 Golgota emlékmű. Koszorúzási ünnepség. Köszöntőt mond Pintér Bence GYMJV polgármestere és Borsi Róbert GYMJV kulturális tanácsnoka. Közreműködnek a RÉV Színház színészei és a Győri Színjátszó Műhely tagjai.

11.00 Tihanyi Árpád út 53. Tihanyi Árpád, az 1956-os győri mártír szobrának avatása.

Magyarok a Magyarokért Hagyományápoló és Hagyományőrző Egyesület megemlékezése.

17.00 Révai Miklós utca 2. Megemlékezés, majd emlékmenet az 56-os emlékműhöz és a Földes Gábor emléktáblához.

Megemlékezés Csornán

Csorna

10. 22., szerda, 18.00

Soproni úti 56-os emlékmű

Csorna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tart ünnepi megemlékezést.

17.45-kor fáklyás felvonulás indul a városháza elől az ünnepség helyszínére.

Ünnepi beszédet mond Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő. Közreműködnek a Csornai Széchenyi István Általános Iskola és a Soproni SZC Hunyadi János Technikum diákjai.

Ünnpi műsor Kapuváron

Kapuvár

10. 22., szerda, 14.30

Rábaközi Művelődési Központ

Kapuvár Város Önkormányzata tart megemlékezést. Koszorúzás az 1956-os Emlékműnél a Fő téren. A megemlékezés szónoka prof. dr. Gadányi Károly nyelvészprofesszor. Közreműködnek a Kapuvár Térségi Általános Iskola tanulói.

Programok Mosonmagyaróváron a Nemzeti Ünnepen

Mosonmagyaróvár

10. 23., csütörtök, 15.00

Hanság Múzeum, Mosonvármegyei Múzeum

In memoriam 1956 – városi ünnepség. Megemlékező beszédet mond Balázs Endre, Mosonmagyaróvár alpolgármestere.

1956! Te csillag! Megemlékező műsor Rékasi Károly színművész előadásában.

10. 25., szombat, 17.30

Szűz Mária királynő és Szent Gotthárd plébániatemplom

Requiem 56. Gyászmise az 56-os mosonmayaróvári sortűz áldozataiért.

Sopron is megemlékezik

10. 23., csütörtök, 10.00

Széchenyi tér 1956-os emlékmű

Ünnepi köszöntőt mond: Farkas Ciprián, polgármester

Az ünnepi további eseményei Győr-Moson-Sopronban

Abda

10. 22., szerda, 15.00

Önkormányzati hivatal díszterem

Beszédet mond dr. Boros István alpolgármester. Ünnepi műsort ad a Zrínyi Ilona Általános Iskola és a Rábca Dalkör.

Bágyogszovát

10. 22., szerda, 16.00

Községháza előtt

Ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. Ünnepi beszédet mond Szabó László, a Bágyogszováti Községi Sportegyesület elnöke. Közreműködnek a József Attila Általános Iskola diákjai. Koszorúzás.

  • Ünnepi megemlékezések 
  • Fáklyás felvonulás 
  • Koszorúzás több településen

Bőny

10. 23., csütörtök, 10.00

Faluház

Ünnepi megemlékezés. Közreműködik a Bőnyi Szent István Király Általános Iskola 7. osztályos tanulói.

Écs

10. 22., szerda, 16.00

Orbán László Művelődési Ház

Ünnepi megemlékezés. Beszédet mond, dr. Szabó Norbert polgármester, ünnepi műsort adnak az écsi iskolás gyerekek, koszorúzás.

Fertőszentmiklós

10. 22., szerda, 17.00

Szabadidőközpont és Könyvtár

Ünnepi beszédet mond Ivanics Ferenc, GYMS Vármegye Közgyűlés alelnöke. Közreműködnek ki Fertőszentmiklósért Egyesület Rozmaring Népdalkör és Citerazenekar, Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 6. a. osztály tanulói, Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese. Koszorúzás az emlékműnél.

Hegykő

10. 23., csütörtök, 15.00

Fertő-táj Általános Iskola

Ünnepi beszédet mond Szigethi István polgármester. Közreműködnek az Általános Iskola 8. osztályos tanulói. Rossz idő esetén helyszín az Öreg Iskola.

Jánossomorja

10. 23., csütörtök, 17.00

Menekülők kopjafája (Tarcsai utca)

Beszédet mond Szkiba Gábor, a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola tanára. Emlékműsort ad Lőrinczné Karácsony Hajnal és Prátser Krisztián. Közreműködik a Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Kajárpéc

Fáklyás menet

10. 23., csütörtök, 18.00

A kajárpéci '56-os megemlékezés programja ökumenikus istentisztelettel kezdődik a kispéci evangélikus templomban, majd az általános iskolások műsora és Laki György polgármester ünnepi köszöntője következik. Az esemény fáklyás menettel zárul, amely a kajári millecentenáriumi kereszthez vezet, majd közös Himnuszénekléssel fejeződik be a megemlékezés.

Kóny

10. 22., szerda, 17.00

IKSZT Faluház

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. Ünnepi beszédet mond Ságiné Horváth Annamária, az óvoda igazgatója, önkormányzati képviselő. Közreműködnek: Kormos Dóra, Nagy Bianka, Valent Dorina és az Erkel Ferenc Énekkar.

Kópháza

10. 22., szerda, 18.00

Művelődési Ház

Ünnepi köszöntőt mond: Firtl Mátyás, polgármester. Közreműködik: Grubits József, Szabó László vers, Nakovich Mihály iskola 7. osztályosai

Levél

10. 22., szerda

Több helyszínen

12.15 Ünnepélyes zászlófelvonás a Községháza előtt.

17.30 Koszorúzás Gulyás Lajos mártír református lelkész emléktáblájánál, a református imaház előtt.

Közreműködnek az iskola diákjai és a Pacsirta kórus valamint a levéli tűzoltók.

Mihályi

10. 22., szerda, 10.00

56-os emlékmű

Mihályi község önkormányzata tart megemlékezést. Köszöntőt mond Csitei Gábor polgármester. Közreműködnek a Mihályi Általános Iskola diákjai.

Mosonszentmiklós

10. 22., szerda

17.10 Ünnepség a Polgármesteri hivatalban.

17.30 56-osok tere.

Páli

10. 21., kedd, 18.00

Kultúrház

Ünnepi beszédet mond Nagy István polgármester. Ünnepi műsor a Szili Szent István Általános Iskola tanulóinak közreműködésével.

Rábaszentandrás

10. 22., szerda, 17.00

Faluház

Községi megemlékezés. Beszédet mond dr. Pető Péter, a Győr-Moson-Sopron vármegyei közgyűlés alelnöke. Közreműködnek a Vadvirág Énekkar tagjai és a rábaszentandrási diákok.

Sarród

10. 22., szerda, 17.00

Sarród, temető

Ünnepi köszöntőt mond: Dr. Németh Imre

Sikátor

10. 23., csütörtök, 15.00

Faluház

Sikátor Község Önkormányzatának megemlékezése az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére.

Sokorópátka

10. 24., péntek, 17.00

56-os Emlékpark

Köszöntőt mond Bassák Attila polgármester. Sokorópátka Díszpolgára cím átadása. Közreműködnek a Sokorópátkai Általános Iskola tanulói és a Sokorópátkai Nőegylet.

Sopronkövesd

10. 22., szerda, 14.00

Helyszín: Sopronkövesdi Általános Iskola

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére.

Szil

10. 22., szerda, 18.00

Kultúrház

Ünnepi beszédet mond Szabóné Boros Klaudia önkormányzati képviselő. Ünnepi műsor a Szili Szent István Általános Iskola tanulóinak közreműködésével. Koszorúzás.

Szilsárkány

10. 22., szerda, 19.00

Művelődési Ház

Megemlékezés. Beszédet mond Kéri Károly polgármester. Ünnepi műsor a szili Szent István Általános Iskola diákjainak közreműködésével, majd koszorúzás.

Tényő

10.22., szerda, 11.30

Szent István Kultúrház

Köszöntőt mond Székely Rita polgármester. Műsort ad a Tényői Ady Endre Általános Iskola 8. osztálya.

Tét

10. 22., szerda, 18.00

Fáklyás felvonulás indul az általános iskolától az 56-os parkba. Ünnepi beszédet mond Bencsik Zoltán polgármester. Koszorúzás az 56-os parkban. Közreműködik a Téti Ifjúsági Fúvószenekar.

Zsira

10. 22., szerda, 10.00

Kultúrház

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére.

Október 23 munkaszüneti nap

Október 23. (csütörtök) munkaszüneti nap Magyarországon, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. Négynapos hosszú hétvége lesz, mivel október 24-e (péntek) áthelyezett pihenőnap. A kereskedelmi törvény alapján a legtöbb nagy áruház és bolt ezen a napon zárva tart, de az ügyeletes boltok, benzinkutak és trafikok nyitva lehetnek. Hogy mi van nyitva október 23-án? Hamarosan olvashatnak róla portálunkon.

Magyar forradalom filmeken. A Funzine 12 magyar filmet gyűjtött össze, amiben életre kel az ’56-os forradalom.

 

