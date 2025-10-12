október 12., vasárnap

Bekóválygott, majd megpihent

1 órája

Ittas férfival is találkozott már hazánk első okosboltja - Lehet a következőt Győrben nyitják?

Címkék#okosbolt#tolvaj#mesterséges intelligencia#ittas férfi

A szegedi okosbolt kiválóan üzemel, azonban a lopások miatt ideiglenesen egy biztonsági őr is figyel a rendre. A finomhangolások után viszont már csak mi és a mesterséges intelligencia maradunk az okosboltban éjszaka. Mutatjuk, hogyan kapja el a tolvajokat az AI, és azt is, hogy terveznek-e még a jövőben új helyekre, hasonló üzleteket nyitni. Ki tudja, talán a következő állomás Győr-Moson-Sopron lesz?

Kisalföld.hu

Május végén nyílt meg Szegeden hazánk első hibrid okosboltja, amely nappal hagyományos módon, éjszaka pedig személyzet nélkül üzemel. 

Táblával is figyelmeztetik az illetéktelen betolakodókat az okosboltban.
Táblával is figyelmeztetik az illetéktelen betolakodókat az okosboltban.
Fotó: Délmagyar

Ideiglenes biztonsági felügyelet az okosboltban

Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója szerint sikeresnek bizonyult a májusban megnyílt, személyzet nélküli boltjuk működése. A több ezer vásárlót kiszolgáló üzlet tapasztalatai alapján a rendszer megbízható, a visszaélések aránya nem haladja meg a hagyományos boltokét. Azaz nem lopnak benne többet mint a többi boltban.

Az AI által elfogott tolvajok esete után azonban a rendszer némi finomhangoláson esik át a még hatékonyabb beavatkozás érdekében. Az átállás alatt néhány napig egy biztonsági őr is felügyeli a boltot, ám erre csak átmenetileg van szükség, napokon belül újra kizárólag a mesterséges intelligencia felel az elenyésző számú lopási kísérlet garantált lefüleléséért. A felügyelet azért sem lesz tartós, mivel az automatizált rendszer lényege éppen az, hogy emberi beavatkozás nélkül működjön, így hosszú távon ez a felügyelet megszűnik.

Tolvajt fogott a mesterséges intelligencia

A nyitás óta a mesterséges intelligencia 3 lopási kísérletet is leleplezett. Egy közelmúltbeli eset során egy illető az éjszakai üzemmód idején rejtett el termékeket a ruházata alá, nem tudván, hogy a bolt biztonságára vigyázó, intelligens rendszer többek közt pont az ilyen mozdulatokat szűri ki hatékonyan. A kamerarendszerrel összekötött, AI-alapú szoftver rögtön azonosította a lopási kísérletet, és automatikusan riasztást küldött a távfelügyeletnek. A bolt üzemeltetője megtette a szükséges feljelentést, és a rendőrség a kamerafelvételek alapján néhány órán belül elfogta az elkövetőt.

A visszatérő tolvaj és a részeg vásárló

A Délmagyar információi szerint a gondot az okozza, amikor a tolvaj egy olyan vásárlóval jut be az üzletbe aki az alkalmazás segítségével nyitotta ki az üzlet ajtaját. Majd ugyanígy jut ki, egy jóhiszemű vásárló segítségével. Ezen igyekeznek javítani a jövőben. Úgy tudjuk, az egyik – a rendőrség előtt is jól ismert – tolvaj legalább két alkalommal járt így az üzletben, de a kamerafelvételek segítségével gyorsan elkapták. Olyan is előfordult, hogy amikor éppen kinyílt az ajtó, egy erősen ittas férfi sétált be az üzletbe, de ki már nem jutott, ezért kicsit lepihent a pénztárgépek között. Néhány árucikket ő is fizetés nélkül vitt el, de miután kopogtattak nála a rendőrök és eljárás indult ellene, visszament az üzletbe és kifizette a lopott árut - írta a Délmagyar közleményében.

Még több okosbolt a jövőben

A külföldön már rohamosan terjedő hibrid modell nemcsak gazdaságos és hatékony, hanem többek közt a személyi azonosítást igénylő belépésnek és az AI-támogatott kamerarendszernek köszönhetően átlagon felüli árubiztonságot is garantál.

„Az új típusú bolt az indulás óta stabilan, a várakozások felett teljesít, és a mesterséges intelligencia működése is minden szempontból bevált. A sikeres tapasztalatok alapján már újabb egységek automatizálását is tervezzük a Laurel technológiájával” – fogalmazott a megoldás kapcsán Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója.

 

