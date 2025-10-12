Ittas férfival is találkozott már hazánk első okosboltja - Lehet a következőt Győrben nyitják?

Május végén nyílt meg Szegeden hazánk első hibrid okosboltja, amely nappal hagyományos módon, éjszaka pedig személyzet nélkül üzemel.

Táblával is figyelmeztetik az illetéktelen betolakodókat az okosboltban.

Fotó: Délmagyar

Ideiglenes biztonsági felügyelet az okosboltban

Kelemen János, a Coop Szeged Zrt. vezérigazgatója szerint sikeresnek bizonyult a májusban megnyílt, személyzet nélküli boltjuk működése. A több ezer vásárlót kiszolgáló üzlet tapasztalatai alapján a rendszer megbízható, a visszaélések aránya nem haladja meg a hagyományos boltokét. Azaz nem lopnak benne többet mint a többi boltban.

Az AI által elfogott tolvajok esete után azonban a rendszer némi finomhangoláson esik át a még hatékonyabb beavatkozás érdekében. Az átállás alatt néhány napig egy biztonsági őr is felügyeli a boltot, ám erre csak átmenetileg van szükség, napokon belül újra kizárólag a mesterséges intelligencia felel az elenyésző számú lopási kísérlet garantált lefüleléséért. A felügyelet azért sem lesz tartós, mivel az automatizált rendszer lényege éppen az, hogy emberi beavatkozás nélkül működjön, így hosszú távon ez a felügyelet megszűnik.

Tolvajt fogott a mesterséges intelligencia

A nyitás óta a mesterséges intelligencia 3 lopási kísérletet is leleplezett. Egy közelmúltbeli eset során egy illető az éjszakai üzemmód idején rejtett el termékeket a ruházata alá, nem tudván, hogy a bolt biztonságára vigyázó, intelligens rendszer többek közt pont az ilyen mozdulatokat szűri ki hatékonyan. A kamerarendszerrel összekötött, AI-alapú szoftver rögtön azonosította a lopási kísérletet, és automatikusan riasztást küldött a távfelügyeletnek. A bolt üzemeltetője megtette a szükséges feljelentést, és a rendőrség a kamerafelvételek alapján néhány órán belül elfogta az elkövetőt.

A visszatérő tolvaj és a részeg vásárló

A Délmagyar információi szerint a gondot az okozza, amikor a tolvaj egy olyan vásárlóval jut be az üzletbe aki az alkalmazás segítségével nyitotta ki az üzlet ajtaját. Majd ugyanígy jut ki, egy jóhiszemű vásárló segítségével. Ezen igyekeznek javítani a jövőben. Úgy tudjuk, az egyik – a rendőrség előtt is jól ismert – tolvaj legalább két alkalommal járt így az üzletben, de a kamerafelvételek segítségével gyorsan elkapták. Olyan is előfordult, hogy amikor éppen kinyílt az ajtó, egy erősen ittas férfi sétált be az üzletbe, de ki már nem jutott, ezért kicsit lepihent a pénztárgépek között. Néhány árucikket ő is fizetés nélkül vitt el, de miután kopogtattak nála a rendőrök és eljárás indult ellene, visszament az üzletbe és kifizette a lopott árut - írta a Délmagyar közleményében.