Legendás tudós

1 órája

A világűrből is dicsérték az Obádovics matekkönyvet, a legendás pedagógus 98 évesen is aktív

Címkék#Obádovics Gyula#matematika tudomány#pedagógus#könyv

Obádovics Gyula neve fogalom a magyar tudományos életben. Matematika című könyvén generációk nőttek fel és a számítástechnika-oktatás kidolgozása is Obádovics Gyula nevéhez fűződik. A legendás tudós a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában kalandos életéről és a szerethető matematikáról beszélt.

Bódvai Ildikó
A világűrből is dicsérték az Obádovics matekkönyvet, a legendás pedagógus 98 évesen is aktív

Fotó: Rombai Péter

Obádovics Gyula harminc éves volt, amikor 1957-ben megírta a "Matematika" című könyvét, amely immár 22 kiadást élt meg és több, mint hatszázezer példányban kelt el. Generációk nőttek fel rajta és értették meg általa ezt a csodálatos tudományt. Sokan csak úgy emlegetik a középiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak, valamint műszaki- és gazdasági szakembereknek írt könyvet, hogy az "Obádovics". Sikerének titka a könnyen érthető fogalmazás, a gyakorlati példák és a lényeg finom hangsúlyozása. 

Obádovics
Obádovics Gyula tartalmas életéről és a szerethető matematikáról beszélt soproni előadásán.
Fotó: Rombai Péter

- A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem esti tagozatán tanítottam. A hallgatóim törekvő, de kevéssé képzett munkásemberek voltak, akik a gyárból kerültek felnőtt fejjel az iskolapadba. Azt kérték tőlem, olyan könyvet adjak a kezükbe, amit megértenek. Ami úgy van megírva, ahogyan én azt a táblánál elmondom nekik, mert az értik, de ami a tankönyvekben van, azt nem. Szerencsémre a Műszaki Kiadó 1956-ban kiírt egy pályázatot középiskolai matematikai összefoglalóra. Egy 24 oldalas mintaanyagot küldtem, s ennek alapján választottak ki a könyv megírására - idézte fel a majd hetven évvel ezelőtti történetet a legendás pedagógus. Azt is elmondta, minden újabb kiadás előtt átdolgozta, aktualizálta a kötetet, igazodva az éppen érvényben lévő középiskolai tananyaghoz. Rengetegen mondtak neki köszönetet, hogy nem lett számukra mumus a matematika. Büszkén említette, hogy amikor a magyar származású amerikai milliárdos, Charles Simonyi a világűrben járt, a budapesti Puskás-technikum diákjai rádiókapcsolatba léptek vele, és ő azt mondta, olvasmányai közül az "Obádovics” volt rá nagy hatással, nélkülözhetetlen könyvnek nevezte. 

Az "Obádovics" népszerűségének titka

- Az elvem az volt, hogy a klasszikus megfogalmazással szemben természetes módon, egyszerűen, a beszélt magyar nyelven mondjam el a matematikát. Egy példán bemutatva rögtön szemléltettem is azt, amit leírtam, hogy érthető és alkalmazható legyen. Emellett olyan rajzokat is készítettem, amiken látni lehetett a változók közötti kapcsolatot - sorolta könyve népszerűségének titkát, amit már évek óta az a Scolar kiadó ad ki, amelynek maga is résztulajdonosa. 

- A  jó tanár beleadja a szívét, lelkét a tanításba. Mindent megtesz azért, hogy a diák megértse a tananyagot és tudja azt alkalmazni. Ha egy pedagógus nem a szívéből tanít, legyen bármilyen tudományos fokozata is, nem fogja megszerettetni a tananyagot és nem tudja átadni azt a tudást, amire az adott iskolában szükség van - mondta határozottan. 

A világűrből is dicsérték az Obádovics matekkönyvet

Fotók: Rombai Péter

Obádovics professzornak három lánya van, mindhárom matematikával foglalkozik. A legfiatalabb, Csilla egyetemi tanár, a Soproni Egyetem Lámfalussy-karán a doktori iskola vezetője. Egyebek között ezért is vállalta el örömmel a felkérést a soproni előadásra. 

Életem című önéletrajzi kötetét bemutatva beszélt a gyermekkoráról, tanulmányairól, kutatásairól és gazdag pedagógusi pályájáról. Egy olyan 98 éves örökifjút hallhatott a közönség, aki szereti a humort, a derűt, az életet és ha úgy adódik, felhörpint egy pohárka vörösbort. Napjainkban Balatonszárszón él. Mind az elméjét, mind a fizikumát karban tartja, 98 évesen is rendkívül aktív, rendszeresen fut, szenior országos bajnok 100 méteres síkfutásban, 95+ kategóriában.

-  Dolgoztatni kell az agyat és a testet is, hogy tartós maradjon. A szellemi frissességet úgy lehet megőrizni, ha az embernek folyamatosan van célja, amiért hajlandó áldozatot vállalva dolgozni. Ha emellett fizikailag is karban tartja magát, akkor van értelme megmaradni. A fizikától a csillagászatig annyi új eredmény születik, hiszem, hogy a mi kutatómunkánk is segít, hogy mind jobban megközelítsük a valóságot és megértsük a világot – beszélt tartalmas, hosszú életének titkáról Obádovics Gyula, a matematika tudományok kandidátusa. 

A matematika tudományok kandidátusa, 32 könyv, 30 egyetemi jegyzet szerzője

Obádovics Gyula 1927-ben született Baján. A bajai Líceum és Tanítóképzőbe járt. Szeretett olvasni, verseket írt, de latin- és görögérettségi nélkül nem lehetett a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészkarán irodalom szakos hallgatója, így került a fizika–matematika szakra. Egyetemi tanulmányait rendkívüli hallgatóként kezdte 1945-ben. Sikerekben bővelkedő pályafutása során természettudományi, műszaki doktor, a matematika tudományok kandidátusa lett. 32 könyv, 30 egyetemi jegyzet, 58 tudományos publikáció szerzője. A magyar számítástechnika-oktatás egyik megteremtője. A miskolci egyetem matematikai tanszékén kidolgozta a számítástechnika és a numerikus módszerek tananyagát. Azt követően az Országos Vezetőképző Központ Számítástechnikai Osztályának vezetőjévé nevezték ki, majd megszervezte a MÜM Számítástechnikai Intézetét, aminek igazgatója volt. 

Később a gödöllői egyetem matematikai és számítástechnikai intézetének igazgatója és a matematikai tanszék tanszékvezető egyetemi tanára lett. 1988-tól nyugdíjas egyetemi tanár, de azóta is fáradhatatlanul dolgozik. 2003-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét, 2018-ban a kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Középkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült, 2019-ben pedig a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának  Professor Honoris Causa díját vehette át. Hobbija a kertészkedés, a horgászás, a vers- és novellaírás, valamint a hazai bunyevácok megoldatlan problémáival is foglalkozik.

