A világűrből is dicsérték az Obádovics matekkönyvet, a legendás pedagógus 98 évesen is aktív

Obádovics Gyula harminc éves volt, amikor 1957-ben megírta a "Matematika" című könyvét, amely immár 22 kiadást élt meg és több, mint hatszázezer példányban kelt el. Generációk nőttek fel rajta és értették meg általa ezt a csodálatos tudományt. Sokan csak úgy emlegetik a középiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak, valamint műszaki- és gazdasági szakembereknek írt könyvet, hogy az "Obádovics". Sikerének titka a könnyen érthető fogalmazás, a gyakorlati példák és a lényeg finom hangsúlyozása.

Obádovics Gyula tartalmas életéről és a szerethető matematikáról beszélt soproni előadásán.

Fotó: Rombai Péter

- A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem esti tagozatán tanítottam. A hallgatóim törekvő, de kevéssé képzett munkásemberek voltak, akik a gyárból kerültek felnőtt fejjel az iskolapadba. Azt kérték tőlem, olyan könyvet adjak a kezükbe, amit megértenek. Ami úgy van megírva, ahogyan én azt a táblánál elmondom nekik, mert az értik, de ami a tankönyvekben van, azt nem. Szerencsémre a Műszaki Kiadó 1956-ban kiírt egy pályázatot középiskolai matematikai összefoglalóra. Egy 24 oldalas mintaanyagot küldtem, s ennek alapján választottak ki a könyv megírására - idézte fel a majd hetven évvel ezelőtti történetet a legendás pedagógus. Azt is elmondta, minden újabb kiadás előtt átdolgozta, aktualizálta a kötetet, igazodva az éppen érvényben lévő középiskolai tananyaghoz. Rengetegen mondtak neki köszönetet, hogy nem lett számukra mumus a matematika. Büszkén említette, hogy amikor a magyar származású amerikai milliárdos, Charles Simonyi a világűrben járt, a budapesti Puskás-technikum diákjai rádiókapcsolatba léptek vele, és ő azt mondta, olvasmányai közül az "Obádovics” volt rá nagy hatással, nélkülözhetetlen könyvnek nevezte.

Az "Obádovics" népszerűségének titka

- Az elvem az volt, hogy a klasszikus megfogalmazással szemben természetes módon, egyszerűen, a beszélt magyar nyelven mondjam el a matematikát. Egy példán bemutatva rögtön szemléltettem is azt, amit leírtam, hogy érthető és alkalmazható legyen. Emellett olyan rajzokat is készítettem, amiken látni lehetett a változók közötti kapcsolatot - sorolta könyve népszerűségének titkát, amit már évek óta az a Scolar kiadó ad ki, amelynek maga is résztulajdonosa.