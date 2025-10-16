A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete fennállásának 30. évét ünnepelte

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete 30. születésnapját ünnepelte a napokban. A tagok és a meghívott vendégek 10 órára gyülekeztek a sportpálya melletti fedett színpad és megtérített asztaloknál.

Nyugdíjasok ünnepeltek: Örömmel várták és fogadták a baráti nyugdíjas egyesületek, klubok képviselőit, akikkel sok közös szál köti össze őket. A finomságok sem maradhattak el.

Nyugdíjasok ünnepeltek együtt

Az ünnepnap nyitásaként Fülöp Gézáné Erzsi köszöntötte a megjelenteket, a meghívott vendégeket. Ezen alkalommal köszöntötte az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség Megyei elnökét, Zsámbokiné Buday Annát, Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület elnökét, Bujdosó Zoltánt, Lébény polgármesterét, Nátz Miklóst, önkormányzati képviselőket, jegyző asszonyt, oktatási intézményeink vezetőit, evangélikus lelkészasszonyt, Lázárné Tóth Szilviát, Kis Emilt és feleségét, akik örömtáncot oktatnak a tagoknak és mindazokat a településen működő civil szervezetek képviselőit, akik segítették az egyesület munkáját.

Örömmel várták és fogadták a baráti nyugdíjas egyesületek, klubok képviselőit, akikkel sok közös szál köti össze őket. Érkeztek vendégek Babotról, Bakonyszentlászlóról, Csikvándról, Belvárosi Nyugdíjas Klub képviselői Győrből, Győrsövényházáról, Fertőszentmiklósról, Levélről, Mosonszentmiklósról, Mosonszolnokról, Kunszigetről és Várbalogról. A köszöntők után Horváth Krisztina népzenetanár citera kíséretével a népdalkör „Gömöri népdalcsokorral” örvendeztette meg a közönéget. Ezután a fertőszentmiklósi és csikvándi népdalkörök képviselői csatlakoztak a dalosokhoz, majd közösen születésnapi köszöntőt adtak elő az ünnepelt egyesületnek, valamint vendégeiknek.

A zenei élmények után Steininger Béláné Kati szép szavalatában gyönyörködhettek.

A kulturális műsor után a vendégek kedves köszöntőit hallgathatták meg. Nátz Miklós is köszöntötte a megjelenteket, az óvoda, a bölcsőde vezetői meleg hangon gratuláltak az egyesületnek. Lenzserné Andrea, a Liszt Ferenc Kórus képviselőjének verse vidámságot hozott a hallgatóságnak. Marton Imre is egy nagyon szép saját költeményét adta elő.

Az Életet az Éveknek Nyugdíjas Egyesület megyei Elnöke Zsámbokiné Budai Anna méltatta az egyesület eddigi munkáját. Külön kiemelte a népdalkör színvonalas szereplését, amit közösen adott elő Kapuváron a jubileumi műsoron. Ezután átadta az elismerő okleveleket. Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület elnöke, Bujdosó Zoltán is elismerően beszélt az eddigi közös munkáról, majd oklevelet adott át az egyesület elnökének, Fülöp Gézáné Erzsinek. Gulyásné Kaszás Marianna leköszönő elnök méltatta az alapítók, az eddigi tagok áldozatos munkáját. Elismerően szólt a korábbi elnök, Vesztergom Viktorné Gizike áldozatos munkájáról. Jókívánságait tolmácsolta az új vezetőknek és a tagoknak a munkájához.