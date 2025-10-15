Tevék Pannoniában – avagy a régészeti állatcsontokról a Nyugdíjas Egyetemen

A tizenötödik évfolyamához érkezett a Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróváron. A rendezvénysorozat keretében idén is minden előadáshoz online játék kapcsolódik: az értékes nyereményeken túl ezzel lehet igazolni az aktív részvételt is. Azbeszt, egy fedél alatt a gyilkossal címmel elsőként Macher Gergely, egyetemi tanársegéd és PhD hallgató nyújtott választ arra, miért jelent ekkora veszélyt az azbeszt, és hogyan befolyásolja mindennapi életünket. Az előadásához kapcsolódó online játékra 101 válasz érkezett, közülük 98 volt helyes. Innen kerültek ki a szerencsés nyertesek. Az előző tanév legnépszerűbb előadója Szentesi Endre galambász lett, aki most vette át nyereményét. Mint elmondta, nagy megtiszteltetés volt számára, hogy bemutathatta a postagalambászat és világbajnok galambja történetét.

Mit árul el egy régészeti állatcsont – erre kaptunk választ a Nyugdíjas Egyetem októberi előadásán.

Fotó: Kerekes István

A Nyugdíjas Egyetemen az archaeozoológiáról

A tanév második előadásán Erdős Olívia régész-muzeológus, a Hansági Múzeum munkatársa az archaeozoológiai rejtélyekbe avatta be a hallgatóságot. Megtudhattuk, hogy a szakember miért nem foglalkozik dinó csontokkal, nemzetközi, hazai és helyi vonatkozásokra is rámutatott. Kiderült, hogy a Hansági Múzeumban őriznek barlangi oroszlán koponyát, mamut fogakat és őstulok csontokat, melyből néhány darabot el is hozott megmutatni. A terepmunkától a csonthatározáson keresztül az adatok kiértékeléséig beavatott a munkába. A csontok kapcsán feladat a faj, az életkor és a nem meghatározása, hogy az háziasított vagy vad állat volt-e. Érdekesség, hogy a mosoni földvár ásatásakor 1552 állati csonttöredéket rejtett a föld.

Az előadáshoz kapcsolódóan online játék is elérhető lesz október 16-tól két héten át Mosonmagyaróvár honlapján. Akik lemaradnak a rendezvényről, később is bepótolhatják: az előadás október 27-től megtekinthető a Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróvár Facebook-oldalán és a város honlapján.