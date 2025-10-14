Nyugdíjas egyetemen a régészeti állatcsontokról

A 2025–2026-os tanév második előadásával folytatódik a Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróváron: október 15-én, szerdán délután fél 4-kor az egyetem Phare épületében (Lucsony u. 2.) Erdős Olívia régész-muzeológus, a Hansági Múzeum munkatársa tart előadást „Archaeozoológiai rejtélyek, avagy miről árulkodnak a régészeti állatcsontok?” címmel. A programra a helyszínen lehet regisztrálni délután fél 3-tól. Az előadáshoz kapcsolódóan online játék is elérhető lesz október 16-tól két héten át Mosonmagyaróvár honlapján. Akik lemaradnak a rendezvényről, később is bepótolhatják: az előadás október 27-től megtekinthető a Nyugdíjas Egyetem Mosonmagyaróvár Facebook-oldalán és a város honlapján.

Nyugdíjas Egyetem régészeti előadással