Nyitott iskolák

22 perce

Figyelem továbbtanulók! Nyílt napok Győr-Moson-Sopron középiskoláiban

Címkék#Győr#művészeti iskola#sopron#nyolcadikos#nyílt nap#középiskola#helyszínek#általános iskola#program#regisztráció

A legfontosabb döntés nyolcadikban: merre tovább. A nyílt napok célja, hogy a nyolcadikosok és szüleik valós képet kapjanak a vármegye oktatási lehetőségeiről.

Kisalföld.hu

A következő hetekben szinte valamennyi győri, soproni, mosonmagyaróvári és rábaközi középiskola is megnyitja kapuit a továbbtanulás előtt álló általános iskolás diákok számára. A gimnáziumok és szakiskolák interaktív bemutatókkal és tanórákkal várja az érdeklődőket a nyílt napokon, hogy mindenki megtalálhassa a hozzá legjobban illő iskolát. Fontos döntés előtt állnak a nyolcadikas diákok, eljött a pályaválasztás ideje. A Kisalföld összegyűjtötte a megyei nyílt napokat. Tavasszal pedig kiderül, ki, hova vettek fel.

A nyílt nap nagy segítség a továbbtanuló diákoknak
Minden nyolcadikasnak érdemes ellátogatni a nyílt napokra - Fotó: Shutterstock/illusztráció

Ha érdekel, merre indulj tovább ne hagyd ki a nyílt napok programjait! A jövőd talán épp egy győri vagy soproni iskola kapujában kezdődik

Nyílt napok a győri iskolákban

Audi Hungaria Iskolaközpont
2025. november 13. 8:40 – 11.25 óra – gimnáziumi nyílt nap - óralátogatások
2025. november 13. 17.00 óra – tájékoztató szülői értekezlet
2025. november 27. 8.30 – 11.00 óra – általános iskolai nyílt nap
2025. november 27. 10.10 óra - általános iskolai tájékoztató szülői értekezlet

Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
2025. november 11. 8.00 – 16.00 óra
2025. november 27. 8:00 - 16.00 óra
Online nyitott kapuk: 2026. január 7. 17:00 óra

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda - gimnáziumi tagozat
2025. november 20. 17:00 óra
2025. november 21. 17:00 óra 
Helyszín: a gimnázium aulája (9022 Győr, Újkapu utca 2-4.)

Győri SZC Deák Ferenc Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum
2025. november 5. 15:00 óra
2025. november 24. 15:00 óra
A részvételhez regisztrálni a honlapjukon található űrlap kitöltésével lehet

Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikum 
2025. november 5. 15.00 óra
2025. november 11. 15.00 óra
Regisztrációra nincs szükség!

Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium
2025. november 6. 15.00 óra

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium
2025. november 10. 15.00 óra és november 12. 15.00 óra -  4 és 5 évfolyamos képzések
2025. november 10. 17.00 óra - Arany János Tehetséggondozó Program
2025. november 13. 15.00 óra -  6 évfolyamos képzés
Helyszín: a gimnázium díszterme

Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium
2025. november 10. 15.00 – 17.20 óra
2025. november 12. 15.00 – 17.20 óra
2025. november 18. 15.00 – 17.20 óra
Részvétel regisztrációhoz kötött: www.jedlik.eu
A program csoportos körbevezetés formájában zajlik. Érkezés minden alkalommal legkésőbb 14:55

Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
2025. november 4. 15.00 óra

Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium 
2025. november 12. 15.00 óra – nyílt napi előadás a képzési kínálatról 
2025. november 14. 9.00 óra - pályaorientációs nap keretében iskolabejárással egybekötött tájékoztató
A november 14-i programra regisztrációt kérünk. A regisztráció az iskola honlapján, a kliszi.hu oldalon érhető el.

Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Iparművészeti Szakgimnázium 
2025. november 12. 15.00 óra
2025. november 19. 15.00 óra

Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola
2025. november 7. 15.00 – 17.00 óra
2025. november 14. 15.00 – 17.00 óra 
Helyszín: 9024 Győr, Nádor tér 4. telephelyen
A jelenlét regisztrációhoz kötött  >> 

Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Szabóky Adolf Szakiskolai Intézményegysége 
2025. november 12. 9.00 – 15.00 óra
2025. november 19. 9.00 – 15.00 óra
Helyszín: 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 26. telephelyen

Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium
2025. november 13. 15:00 – 17.00 óra
2025. november 19. 15:00 – 17.00 óra
2025. november 21. 9:00 – 11.00 óra  
A november 13-i és 19-i napokon már 14 órától színes programokkal várjuk az érdeklődőket, ahol bemutatkoznak partnervállalataink is.
A rendezvényekre előzetes regisztrációra van lehetőség >>

Győri SZC Hild József Építőipari Technikum
2025. október 21. 15:00 óra
2025. november 11. 15:00 óra
2025. november 18. 15:00 óra
2025. november 25. 15:00 óra
A részvétel regisztrációhoz kötött. 
Minden információ az iskola honlapján megtalálható >>

Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
2025. november 4. 16:00 óra – gimnáziumi nyitott napok
2025. november 5. 16:00 óra – gimnáziumi nyitott napok

A Győri SZC Sport és Kreatív Technikum nyílt napjai
2025. november 13. 9.00 - 12.00 óra
2025. november19. 16.00 - 18.00 óra
A részvételhez nem szükséges regisztráció.

Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum 
2025. november 13. 15:00 óra
2025. november 18. 15:00 óra
Helyszín: 9025 Győr, Cinka Panna utca 2. (Futófolyosó)

Széchenyi István Egyetem Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
2025. október 21. 15:00 óra
2026. január 8. 15:00 óra
9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum 
2025. november 11. 15.00 - 17.00 óra 
2025. november 18. 15.00 - 17.00 óra
Helyszín: Győr, Ikva utca 70.

Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
2025. november 25. 15:30 - 17:00 óra - Felvételi workshop a gimnázium épületében;
2025. november.25. 17:00 óra - Felvételi tájékoztató az Evangélikus Öregtemplomban

Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Technikum és Szakképző Iskola
2025. november 6. 16.00 óra
2025. november 11. 16.00 óra

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
2025. november 11. 8.00 - 9.45 óra – gimnáziumi nyílt nap
2026. január 20. 16.30 - 18.00 - beszélgetés az iskola fenntartójával 
Mindkét program helyszíne iskolánk Balassi telephelye: Győr, Balassi u. 1.

Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum
2025. november 5. 15.00 -17.00 óra 
2025. november 6. 15.00 - 17.00 óra

Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
2025. november 14. 10.00 óra

Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban és Kollégiumban
2025. november 15. 9.00 - 13.00 óra - a hat évfolyamos képzés iránt érdeklődők számára
2025. november 22. 9.00 - 13.00 óra - a négy évfolyamos képzés iránt érdeklődők számára
További információ >>

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
Tájékoztató nyolcadikasoknak és szüleiknek a 4 és 5 évfolyamos gimnáziumi képzésről:
2025. november 11. 15.00 óra
2025. november 12.  16.45 óra
Tájékoztató negyedikeseknek és szüleiknek a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésről:
2025. november 13. 17.00 óra
2025. november 24. 17.00 óra

Nyílt nap Pannonhalmán

Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium
2025. november 15. 11.00 óra
További információ >>

Nyílt napok a soproni iskolákban

Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum
2025. november 4. 17.00 óra - Nyitott kapuk napja
2025. november 5. 8.00 - 13.00 óra - Szakmák Délelőttje
2025. december 2. 17.00 óra - Nyitott kapuk napja
Helyszín: főépület

Szent Orsolya Gimnázium
Beiskolázási tájékoztatónk időpontja: 2025. november 3. 17:00 óra
2025. november 12. 7.50 – 11.00 óra

Soproni Széchenyi István Gimnázium
Felvételi tájékoztató a 7. évfolyam részére: 2025. november 13. 16.00 óra
Felvételi tájékoztató a 9. évfolyam részére: 2025. november 14. 16.00 óra
Óralátogatások leendő diákjaink és szüleik részére: 2025. november 24-25.
A fent jelzett eseményekről pontosabb információ a honlapon (soproniszig.hu) és közösségimédia-felületeken (FB, Insta, TikTok) szerezhető az őszi szünet után

Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium
2025. november 21.  8.00 – 12.00 óra – nyitott kapuk napja óralátogatási lehetőség
regisztrálni az alábbi linken kell: https://eotvos.sopron.hu/felveteli
2025. november 25. 15.00 óra -  iskolai tájékoztató

KASZC Roth Gyula Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
2025. november 5. 12.30 óra
2025. november 20. 12.30 óra
2025. december 9. 12.30 óra 
Helyszín: Sopron, Szent György utca 9.

Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium
2025. november 17. 16.00 óra

Nyílt napok a mosonmagyaróvári iskolákban

Győri SZC Bolyai János Technikum
2025. november 20. 8.00 – 12.00 óra

Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium
2025. november 5. 16.30 óra - Tagozatok és osztálytípusok bemutatása
2025. november 19. 10.00 óra  - Általános tájékoztató és bemutató órák

Győri SZC Hunyadi Mátyás Technikum
2025. november 17. 17.00 óra 
Helyszín: Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 3. "A" épület és Gyulás Lajos utca 11. "B" épület.

Győri SZC Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola
2025.november 5. 9.00 - 12.00 óra
2025. november 19. 16.00 - 19.00 óra
2025. december 4. 9.00 - 12.00 óra -  SzakmaSTART Kamara Kupával egybekötve

Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda
2025. november 20. 8.00 – 11.35 óra 
2025. november 25. 8.00 – 11.35 óra  

Nyílt napok a kapuvári iskolákban

Páli Szent Vince Iskolaközpont
2025. november 19.  7.30 – 11.35 óra  – Nyílt nap a 8. osztályosoknak
Regisztráció a helyszínen a nyílt napon
2025. november 20.  8.50 – 11.35 óra - Nyílt nap a 4. osztályosoknak
Regisztráció a szentvince-kapuvar.hu oldalon

Soproni SZC Berg Gusztáv Szakképző Iskola
2025. november 5. 9.00 - 12.00 óra – szakmai és pályaorientációs nap

Nyílt napok a csornai iskolákban

Soproni SZC Hunyadi János Technikum, Csorna
2025. november 18. 15.00 óra
2025. november 25. 15.00 óra – pót nyílt nap

Soproni Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakképző Iskola
2025. november 5. 9.00 óra – szakmák délelőttje
2025. november 18. 14.00 óra - Nyitott kapuk napja

Kisalföldi ASzC Csukás Zoltán Mezőgadasági Technikum és Szakképző Iskola 
2025. november 20. 14.00 óra 
2025. november 25. 14.00 óra

 

