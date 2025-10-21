Figyelem továbbtanulók! Nyílt napok Győr-Moson-Sopron középiskoláiban

A következő hetekben szinte valamennyi győri, soproni, mosonmagyaróvári és rábaközi középiskola is megnyitja kapuit a továbbtanulás előtt álló általános iskolás diákok számára. A gimnáziumok és szakiskolák interaktív bemutatókkal és tanórákkal várja az érdeklődőket a nyílt napokon, hogy mindenki megtalálhassa a hozzá legjobban illő iskolát. Fontos döntés előtt állnak a nyolcadikas diákok, eljött a pályaválasztás ideje. A Kisalföld összegyűjtötte a megyei nyílt napokat. Tavasszal pedig kiderül, ki, hova vettek fel.

Ha érdekel, merre indulj tovább ne hagyd ki a nyílt napok programjait! A jövőd talán épp egy győri vagy soproni iskola kapujában kezdődik

Nyílt napok a győri iskolákban

Audi Hungaria Iskolaközpont

2025. november 13. 8:40 – 11.25 óra – gimnáziumi nyílt nap - óralátogatások

2025. november 13. 17.00 óra – tájékoztató szülői értekezlet

2025. november 27. 8.30 – 11.00 óra – általános iskolai nyílt nap

2025. november 27. 10.10 óra - általános iskolai tájékoztató szülői értekezlet

Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

2025. november 11. 8.00 – 16.00 óra

2025. november 27. 8:00 - 16.00 óra

Online nyitott kapuk: 2026. január 7. 17:00 óra

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda - gimnáziumi tagozat

2025. november 20. 17:00 óra

2025. november 21. 17:00 óra

Helyszín: a gimnázium aulája (9022 Győr, Újkapu utca 2-4.)

Győri SZC Deák Ferenc Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

2025. november 5. 15:00 óra

2025. november 24. 15:00 óra

A részvételhez regisztrálni a honlapjukon található űrlap kitöltésével lehet

Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikum

2025. november 5. 15.00 óra

2025. november 11. 15.00 óra

Regisztrációra nincs szükség!

Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium

2025. november 6. 15.00 óra

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

2025. november 10. 15.00 óra és november 12. 15.00 óra - 4 és 5 évfolyamos képzések

2025. november 10. 17.00 óra - Arany János Tehetséggondozó Program

2025. november 13. 15.00 óra - 6 évfolyamos képzés

Helyszín: a gimnázium díszterme