Nyert a győri Fogadó: a nyolc döntős közül első helyezést érték el

Győri siker. A győri Fogadó a projekt a Család- és Gyermekjóléti Központ, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat és az Audi Hungaria Zrt. együttműködésével valósult meg, és immár két éve segíti a városban a nehéz helyzetbe került embereket. A három intézmény vezetője közösen adta be pályázatát, amely az innovatív önkormányzati együttműködések jó gyakorlatát mutatja be. A „Fogadó – közösségi tér a segítségnyújtás és a befogadás jegyében” című projekt azt bizonyítja, hogy intézményi összefogással, civil és vállalati partnerek bevonásával is lehet fenntartható, emberközeli megoldásokat kínálni a szociális területen. A döntőt október 28-án, Gödöllőn rendezték. A Fogadó nem először kap országos figyelmet: 2024-ben a projekt különdíjban részesült a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program ugyanebben a kategóriájában, a Közösségi Kávézó tevékenységéért.

2025

Győri Fogadó sikere - középen Rákosi-Tóth Rita, a Család-és Gyermekjóléti Központ igazgatója

októbe 28