Nyelvet tanulni soha sem késő!

Az igazgató asszony fontos különbséggel kezdte nyelvtanulással kapcsolatos előadását.

Dr. Kitzinger Arianna, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának igazgatója a nyelvtanulás szerepéről tartott előadást a Nyugdíjasegyetemen. Fotó: Varga Henrietta

Minden korban nyelvtanulás

- A nyelvek elsajátítása általában gyermekkorban történik, természetes módon, a családban, anyanyelvi környezetben. A gyerek nem tudatosan tanulja a nyelvet, hanem megérzéseire hallgatva reprodukálja azt. Ezzel szemben a nyelvtanulás már tudatos folyamat. Iskolai környezetben, a nyelvi szabályok megismerésével, szókincsbővítéssel és gyakorlással. A kettő azonban nem zárja ki egymást. Ne féljünk attól, hogy tanítunk az óvodában is! A gyerekek képesek egyszerre játszani és tanulni. Sőt, így tanulnak a legjobban.

Kitzinger Arianna saját élményeivel is színesítette előadását:

Amikor először jártam Olaszországban, egy bolt ajtaján az állt: Entrata, a másikon pedig Uscita. Nem azért mentem ki, hogy ezeket a szavakat megtanuljam, mégis tudtam, mit jelentenek, amikor hazajöttem. Történetével érzékeltette, hogy felnőttként is képesek vagyunk spontán módon elsajátítani nyelvi elemeket. Az agyunk továbbra is nyitott a tanulásra, csak másképp dolgozik.

A „kritikus periódus elmélet” szerint 13–14 éves korig könnyebb idegen nyelvet tanulni, mert a hangképző szervek rugalmasabbak, de ez nem jelenti azt, hogy utána ne lehetne nyelvet tanulni. Sőt, felnőttkorban más előnyök is megjelennek. Tudatosabb célok, nagyobb önismeret, fejlettebb tanulási stratégiák és gazdagabb élettapasztalat segítik a folyamatot. A docens asszony előadásában a nyelvtudás „mellékhatásait” is kiemelte.

Ismét megtelt érdeklődőkkel a közgazdaság tudományi kar aulája, ahol ezúttal az idegennyelv-tanulásról hallhattak a szépkorú hallgatók. Fotó: Varga Henrietta

Az idegennyelv-tanulás olyan a szellemnek, mint a fizikai aktivitás a testnek– idézte a kanadai szociolingvista, Ellen Bialystok kutatásait. - A nyelvtanulás fejleszti a memóriát, a figyelmet, a problémamegoldó képességet, sőt, segíthet késleltetni az öregedéssel járó szellemi hanyatlást is.

A nyelvtanulásról szóló gondolatokat Kitzinger Arianna a nyelv védelmével zárta: - A nyelv a tündérvágy és hatalom. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek – idézte Reményik Sándor sorait. Emlékeztetett arra is, hogy miközben idegen nyelveket tanulunk, ne feledkezzünk meg anyanyelvünk ápolásáról sem. Hiszen a többnyelvűség igazi értéke abban rejlik, hogy gazdagítja, nem pedig helyettesíti a saját nyelvünket.