November első napján ünnepi nyitvatartással készülnek Győrben

Tájékoztató a Győr-Szol Zrt. ünnepi szolgáltatásairól és nyitvatartási rendjéről november 1-jén.

November első napján ünnepi nyitvatartással készülnek Győrben

Ünnepi információkat közölt a szolgáltató, az információkat változtatás nélkül közöljük.

Hiba-és kárbejelentés, szolgáltatási hibabejelentő

A Győr-Szol Zrt. hiba-és kárbejelentő vonala a 96/50-50-55-ös telefonszámon minden naptári napon 0-24 órában hívható.

Parkolás

November 1-én, szombaton Győrben a felszíni fizetőparkoló hálózat, valamint a Széchenyi István Egyetem P5 és P6 jelű fizetőparkoló zónájának beállói díjfizetés nélkül vehetők igénybe.

November 1-én, szombaton a Jókai, a Révai, az Árpád, a Vásárcsarnok, a Dr. Petz Lajos és a Kodály parkolóházban, a Dunakapu mélygarázsban, valamint a Fürdő téri parkolóban folyamatosan a szokásos, érvényben lévő díjakért lehet parkolni.

Piac és vásárcsarnok

A győri vásárcsarnok november 1-én, szombaton zárva tart.

Ezen a napon a Dunakapu téren sem tartják meg a szokásos piacnapot, nem lesz kereskedés.

Sportingatlanok

A Barátság Sportpark november 1-én, szombaton korlátozott nyitva tartással üzemel. A műfüves pályák nyitva, a kiszolgáló létesítmények zárva lesznek, míg a játszótér, a futópálya és a park további sporteszközei használhatóak.

A Bercsényi ligeti sportpályák november 1-én, szombaton ugyancsak korlátozott nyitva tartással üzemelnek, a kiszolgáló létesítmények zárva lesznek.

Köztemetők – Győr

November 1-én, szombaton a Szabadhegyi, Nádorvárosi, Révfalui, Újvárosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori és Koroncói úti köztemetők a nyitvatartási rendnek megfelelően egységesen 7 és 20 óra között látogathatóak. Minden győri köztemetőben 10 óra és 16 óra között gondnoki szolgálat működik, ennek köszönhetően távolról érkezők számára a sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés lehetősége biztosított lesz.

 

