1 órája
Mindenszentek - November első napján ünnepi nyitvatartással készülnek Győrben
Tájékoztató a Győr-Szol Zrt. és a GYHG ünnepi szolgáltatásairól és nyitvatartási rendjéről november 1-jén, Mindenszentek napján.
Fotó: Csapó Balázs
A Mindenszentekhez és Halottak napjához kapcsolódó kegyeleti ünnepeket megelőzően a Győr-Szol Zrt. minden évben nagy figyelmet fordít a győri köztemetők felkészítésére. Az elmúlt hetekben az üzemeltető megerősített létszámmal dolgozott a falevél összegyűjtésén és elszállításán. Már korábban, az ünnepi készülődés részeként a győri sírkertek ágyásaiba összesen 2000 árvácskát ültettek el, a fákat és cserjéket megmetszették, a szilárd burkolatú utakat géppel, a kavicsos utakat kézi erővel tisztították. A temetőkből a hulladék elszállítása folyamatos.
Ünnepi szolgáltatás és nyitvatartás Győrben és a város környékén
Ünnepi információkat közölt a Győr-Szol és GYHG, az információkat változtatás nélkül közöljük.
Hiba-és kárbejelentés, szolgáltatási hibabejelentő
A Győr-Szol Zrt. hiba-és kárbejelentő vonala a 96/50-50-55-ös telefonszámon minden naptári napon 0-24 órában hívható.
Parkolás
November 1-én, szombaton Győrben a felszíni fizetőparkoló hálózat, valamint a Széchenyi István Egyetem P5 és P6 jelű fizetőparkoló zónájának beállói díjfizetés nélkül vehetők igénybe.
November 1-én, szombaton a Jókai, a Révai, az Árpád, a Vásárcsarnok, a Dr. Petz Lajos és a Kodály parkolóházban, a Dunakapu mélygarázsban, valamint a Fürdő téri parkolóban folyamatosan a szokásos, érvényben lévő díjakért lehet parkolni.
Piac és vásárcsarnok
A győri vásárcsarnok november 1-én, szombaton zárva tart.
Ezen a napon a Dunakapu téren sem tartják meg a szokásos piacnapot, nem lesz kereskedés.
Sportingatlanok
A Barátság Sportpark november 1-én, szombaton korlátozott nyitva tartással üzemel. A műfüves pályák nyitva, a kiszolgáló létesítmények zárva lesznek, míg a játszótér, a futópálya és a park további sporteszközei használhatóak.
A Bercsényi ligeti sportpályák november 1-én, szombaton ugyancsak korlátozott nyitva tartással üzemelnek, a kiszolgáló létesítmények zárva lesznek.
Köztemetők – Győr
November 1-én, szombaton a Szabadhegyi, Nádorvárosi, Révfalui, Újvárosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori és Koroncói úti köztemetők a nyitvatartási rendnek megfelelően egységesen 7 és 20 óra között látogathatóak. Minden győri köztemetőben 10 óra és 16 óra között gondnoki szolgálat működik, ennek köszönhetően távolról érkezők számára a sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés lehetősége biztosított lesz.
Tavalyi áron vásárolhatunk sírdíszeket mindenszentekre
Ünnepi hulladékszállítás, hulladékudvarok, GYHG ügyfélszolgálat november 1-én
A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működési területén a hulladékszállítás november 1-jén változás nélkül történik. A szolgáltatással érintett címeken a megszokottak szerint reggel hat órára kell kitenni ürítésre a hulladékgyűjtő edényeket. A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Győr Nagysándor József utcai (ETO PARK) ügyfélszolgálati irodája november 1-jén zárva lesz, a telefonos ügyfélszolgálat nem működik.
A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő hulladékudvarok november 1-jén egységesen zárva lesznek. A hulladékudvarok 2025. november 1-től a téli nyitvatartás szerint üzemelnek. A létesítmények téli nyitvatartása ide kattintva és a Hulladék112 applikációban olvasható.