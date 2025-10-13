október 13., hétfő

Új fejlesztést is bejelentettek

32 perce

A Nolato Magyarország Kft. fennállásának legnagyobb beruházását adta át Szijjártó Péter és Nagy István jelenlétében

Címkék#csarnok#Mosonmagyaróvár#külgazdasági#Nolato Csoport#külügyminiszter#innováció#Nagy István

Mosonmagyaróvár legtöbb iparűzési adót befizető vállalkozása, a Nolato Magyarország Kft. fennállásának legnagyobb beruházását adta át ma Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője jelenlétében. Ugyanakkor a Nolato egy még nagyobb fejlesztést is bejelentett az alkalomból.

Mészely Réka

A Nolato Magyarország Kft.-t a legutóbbi virilista esten mint Mosonmagyaróvár legnagyobb iparűzési adó befizetőjét köszöntötték. A svéd Nolato Csoport magyaroszági leányvállalata még tovább fejlődik. Ezt jelentette be dr. Meleg Norbert, a Nolato Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője jelenlétében hétfőn délután.

Nolato Szijjártó Péter
A Nolato Magyarország Kft. fennállásának legnagyobb beruházását adta át Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.


A Nolato tovább erősíti szerepét

A mosonmagyaróvári vállalkozás fennállásának legnagyobb beruházását adták át hétfőn, mely a fejlesztéssel több mint másfélszeresére növeli gyártó és raktározó területét, fejleszti gyártó berendezéseit. Ezzel egyidőben egy még nagyobb fejlesztést jelentett be a cég vezetése: egy nyolcezer négyzetméteres, emeletes csarnokot építenek fel, melyben a világ egyik legnagyobb és leginnovatívabb gyógyszergyártója részére gyártanak gyógyszer önadagoló rendszereket. Mindkét beruházáshoz vissza nem térítendő állami támogatást nyert el a társaság. A fejlesztések a magyarországi innovációkat kiemelten kezelő svéd Nolato Csoport eddigi legnagyobb beruházásai.

A cikkünk folyamatosan frissül. 

 

