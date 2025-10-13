A Nolato Magyarország Kft. fennállásának legnagyobb beruházását adta át Szijjártó Péter és Nagy István jelenlétében

A Nolato Magyarország Kft.-t a legutóbbi virilista esten mint Mosonmagyaróvár legnagyobb iparűzési adó befizetőjét köszöntötték. A svéd Nolato Csoport magyaroszági leányvállalata még tovább fejlődik. Ezt jelentette be dr. Meleg Norbert, a Nolato Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője jelenlétében hétfőn délután.

A Nolato Magyarország Kft. fennállásának legnagyobb beruházását adta át Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.



A Nolato tovább erősíti szerepét

A mosonmagyaróvári vállalkozás fennállásának legnagyobb beruházását adták át hétfőn, mely a fejlesztéssel több mint másfélszeresére növeli gyártó és raktározó területét, fejleszti gyártó berendezéseit. Ezzel egyidőben egy még nagyobb fejlesztést jelentett be a cég vezetése: egy nyolcezer négyzetméteres, emeletes csarnokot építenek fel, melyben a világ egyik legnagyobb és leginnovatívabb gyógyszergyártója részére gyártanak gyógyszer önadagoló rendszereket. Mindkét beruházáshoz vissza nem térítendő állami támogatást nyert el a társaság. A fejlesztések a magyarországi innovációkat kiemelten kezelő svéd Nolato Csoport eddigi legnagyobb beruházásai.