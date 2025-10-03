október 3., péntek

Női zeneszerzők

30 perce

A női lélek dallamai – különleges koncert Sopronban a Fidelissima Vegyeskarral

Címkék#női#Fidelissima Vegyeskar#zeneszerzőnő#Sopron

Október 4-én, 18 órától a soproni Fidelissima Vegyeskar hívja közönségét egy izgalmas zenei utazásra, ahol a női zeneszerzők művei állnak a középpontban. A Feminissima című koncert nemcsak a múlt elfeledett alkotónőinek ad hangot, hanem a jelen magyar zeneszerzőnőinek is teret biztosít.

Kisalföld.hu

Férfiközpontú kultúránkban évszázadokon át született számtalan anekdota és szarkasztikus aforizma a női lélek kiismerhetetlenségéről. Arról viszont ritkábban esik szó, hogy léteznek eszközök, melyek valóban közelebb visznek a titokhoz. 

női
Az október 4-i koncerten kizárólag női zeneszerzők műveit énekli a kórus. Felvételünk a próbán készült Fotó: Varga Henrietta

Női zeneszerzők művei a középpontban

Ezek közül az egyik a zene. A Fidelissima Vegyeskar október 4-i hangversenye éppen ezt a kaput nyitja meg: betekintést enged abba, hogyan látják a világot azok a nők, akik dallamokba és harmóniákba szőtték érzéseiket, gondolataikat.

A zenetörténet olyan alkotókat ismer, mint Anna Magdalena Bach, Fanny Hensel (Mendelssohn) vagy Clara Schumann, akiknek művészete sokáig háttérbe szorult a férfi kortársak árnyékában. A Feminissima koncert célja, hogy ezúttal kizárólag női szerzők – a 15. századtól napjainkig – kapjanak helyet a színpadon, magyarok és külföldiek egyaránt.

Fotó: Varga Henrietta

A Fidelissima Alapítvány a projekt részeként zeneműpályázatot is hirdetett magyar zeneszerzőnők számára. A beérkezett művekből a zsűri – amelynek tagjai többségében szintén hölgyek – három alkotást választott ki bemutatásra. Így a közönség nemcsak történelmi jelentőségű darabokkal találkozhat, hanem három ősbemutatót is meghallgathat. A koncerten ráadásul fény derül arra is, ki nyerte el a pályázat fődíját.

Bár a női lélek titkai talán továbbra is megfejthetetlenek maradnak, a Fidelissima Vegyeskar koncertje rávilágít arra, hogy a zeneszerzőnők művészete egyenrangú férfi társaikéval, sőt, különleges színekkel gazdagítja a zenetörténet palettáját.

 

