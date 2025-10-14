október 14., kedd

Helén névnap

12°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

1 órája

Új helyen tündököl Nepomuki Szent János szobra - a falu szíve fölött őrködik a szobor

Címkék#Fertőboz#szobor#avatás

Az elmúlt hétvége különleges eseményt hozott Fertőboz életében, hiszen a község lakói ismét együtt ünnepelhettek. Ezúttal a restaurált és új helyére költöztetett Nepomuki Szent János-szobor avatásán.

Varga Henrietta

A rendezvényt Tóth József polgármester köszöntője nyitotta, aki szívvel-lélekkel szólt az egybegyűltekhez, kiemelve, hogy ez az alkalom nemcsak egy műalkotás, a Nepomuki Szent János-szobor  újjászületéséről szól, hanem a közösség múltjának és identitásának megőrzéséről is.

Nepomuki Szent János-szobor
Új helyre költöztetett a felújított Nepomuki Szent János- szobor Fotó: Tóth József

Nepomuki Szent János-szobor

A polgármester külön köszöntötte Kalmár Józsefet, a település legidősebb, 1934-ben született lakóját, aki örömmel vállalta a megtisztelő feladatot is. Ő leplezhette le a megújult szobrot. Mint Tóth József fogalmazott, Jóska bácsi kétségkívül „legrégebb óta nézi” a falu védőszentjét ábrázoló alkotást, így méltán illette meg e nemes gesztus.

A köszöntőben a településvezető háláját fejezte ki a két restaurátornak, Jakab Magdolnának és Jakab Matildnak, akik szakértelmükkel és odaadásukkal adtak új életet a szobornak. Szintén köszöntötte Horváth Rezsőt, a Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány alapítóját és kurátorát, aki elhivatott munkájával nemcsak a műtárgyak megmentéséért, hanem a helyi örökség ápolásáért is sokat tesz.

A szobrot a település legidősebb lakója, a 91 éves Kalmár József leplezte le. 

A rendezvény során Győre Virág ismertette Nepomuki Szent János életútját, akit a keresztény világ a gyónási titok vértanújaként tisztel. A 14. században élt cseh pap és egyházjogász hűségét és bátorságát azzal pecsételte meg, hogy IV. Vencel király fenyegetései ellenére sem árulta el a királyné gyónásának titkát, ezért mártírhalált halt.

Szentté avatása után a folyók, hidak, hajósok és molnárok védőszentjévé vált, és azóta is számtalan helyen őrzi a víz és az ember kapcsolatának szakrális szimbólumát.

Az életút ismertetését követően Horváth Rezső osztotta meg gondolatait az alapítvány tevékenységéről és a közös munka öröméről, amelynek gyümölcsét most Fertőboz közösség is élvezheti.

Fotó: Tóth József

Végül a polgármester zárásként megköszönte mindazoknak az áldozatos munkáját, akik részt vettek a helyi érték megőrzésében, és egyben meghívta a jelenlévőket a következő év hasonló időszakában esedékes park névadó ünnepségre.

Egy évünk van rá, hogy közösen nevet adjunk ennek a szobros, kacsás, forrásos, patakos, fás, füves helynek – mert ugye mégsem hívhatjuk vízműtelepnek 

Az ünnepség baráti beszélgetéssel, közös falatozással és jókedvű együttléttel zárult. A szobor pedig mostantól újra őrködik a falu szíve fölött, ahogyan tette azt az elmúlt évszázadok során, emlékeztetve mindenkit a hit, a hűség és a közösség erejére.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu