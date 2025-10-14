Új helyen tündököl Nepomuki Szent János szobra - a falu szíve fölött őrködik a szobor

A rendezvényt Tóth József polgármester köszöntője nyitotta, aki szívvel-lélekkel szólt az egybegyűltekhez, kiemelve, hogy ez az alkalom nemcsak egy műalkotás, a Nepomuki Szent János-szobor újjászületéséről szól, hanem a közösség múltjának és identitásának megőrzéséről is.

Új helyre költöztetett a felújított Nepomuki Szent János- szobor Fotó: Tóth József

Nepomuki Szent János-szobor

A polgármester külön köszöntötte Kalmár Józsefet, a település legidősebb, 1934-ben született lakóját, aki örömmel vállalta a megtisztelő feladatot is. Ő leplezhette le a megújult szobrot. Mint Tóth József fogalmazott, Jóska bácsi kétségkívül „legrégebb óta nézi” a falu védőszentjét ábrázoló alkotást, így méltán illette meg e nemes gesztus.

A köszöntőben a településvezető háláját fejezte ki a két restaurátornak, Jakab Magdolnának és Jakab Matildnak, akik szakértelmükkel és odaadásukkal adtak új életet a szobornak. Szintén köszöntötte Horváth Rezsőt, a Nagycenk Beszélő Kőemlékei Alapítvány alapítóját és kurátorát, aki elhivatott munkájával nemcsak a műtárgyak megmentéséért, hanem a helyi örökség ápolásáért is sokat tesz.

A szobrot a település legidősebb lakója, a 91 éves Kalmár József leplezte le.

A rendezvény során Győre Virág ismertette Nepomuki Szent János életútját, akit a keresztény világ a gyónási titok vértanújaként tisztel. A 14. században élt cseh pap és egyházjogász hűségét és bátorságát azzal pecsételte meg, hogy IV. Vencel király fenyegetései ellenére sem árulta el a királyné gyónásának titkát, ezért mártírhalált halt.

Szentté avatása után a folyók, hidak, hajósok és molnárok védőszentjévé vált, és azóta is számtalan helyen őrzi a víz és az ember kapcsolatának szakrális szimbólumát.

Az életút ismertetését követően Horváth Rezső osztotta meg gondolatait az alapítvány tevékenységéről és a közös munka öröméről, amelynek gyümölcsét most Fertőboz közösség is élvezheti.

Fotó: Tóth József

Végül a polgármester zárásként megköszönte mindazoknak az áldozatos munkáját, akik részt vettek a helyi érték megőrzésében, és egyben meghívta a jelenlévőket a következő év hasonló időszakában esedékes park névadó ünnepségre.

Egy évünk van rá, hogy közösen nevet adjunk ennek a szobros, kacsás, forrásos, patakos, fás, füves helynek – mert ugye mégsem hívhatjuk vízműtelepnek

Az ünnepség baráti beszélgetéssel, közös falatozással és jókedvű együttléttel zárult. A szobor pedig mostantól újra őrködik a falu szíve fölött, ahogyan tette azt az elmúlt évszázadok során, emlékeztetve mindenkit a hit, a hűség és a közösség erejére.

