Nekik szurkolhatunk a hétvégi 18. Nemzeti Vágtán - fotók
Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének idén is Szilvásvárad ad otthon, melyen több mint 100 lovas indul különböző futamokon. Pénteken kezdődik az idén háromnapos 18. Nemzeti Vágta, melyre hét győr-moson-soproni versenyző jutott be az elővágtákról. Ön kinek szurkol?
Az idén nagykorúvá érett, 18. Nemzeti Vágta, melyet október 3-4-5-én rendezik Szilvásváradon, a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban. Már izgatottan készülnek a lovas párosok. Nyáron rendezett elővágtákon több mint százan kvalifikálták magukat a közép és döntő futamokra, összeszedtük, kiknek szurkolhatunk a következő napokban Győr-Moson-Sopron megyéből.
Ők heten képviselik a Kisalföldet a 18. Nemzeti Vágta döntő futamain
Az elővágták során elsőként a megyéből nyúli Marczali Laura Kökény hátán kvalifikálta magát a szilvásváradi 18. Nemzeti Vágtára. Harmadik leggyorsabbként ért célba a Sárköz Vágtán. A rutinos versenyzőért már nem először drukkol a település.
Az Iváni Elővágtán igazi sikersorozatot ünnepelhetett a megye, ugyanis három kisalföldi versenyző is továbbjutott. Németh Linda másodikként ért célba a futamán Forrás Remény nevű lovával, majd a harmadik helyet szerezte meg Kapuvár-Garta színeiben Soós Kitti Báróval és negyedik helyen futott be Kocsis Mátyás Csipával Farádot képviselve.
A Szemenye Elővágtáról két kislovasnak örülhetett Győr-Moson-Sopron, ugyanis a lövői kishuszár, Tóth Fanni második helyen végzett Töpörtyűvel, míg a huszárgyermek kategóriában Bogyoszló színeiben Pálma Nóra az első helyen vágtázott a célba Hroby Zafír nyergében.
Végül az utolsó kisalföldi versenyzőnek a Festetics Elővágtán sikerült kvalifikálnia a döntőbe, Rábatamási színeiben Varga Boróka és Bella Donna második helyen végzett a huszárgyermekek között.
Péntek-szombat-vasárnapi programok
Október 3-án, pénteken tartják a Nemzetközi Rendőr Lovasversenyt, amelyen szimultán gyorsasági és ügyességi verseny, lövészet, tűz- és hordóugratás során is összemérik ügyességüket a hazai és nemzetközi indulók. A verseny döntőjét vasárnap rendezik. Október 4-én, szombaton látható a 14-17 évesek részvételével a Kishuszár Vágta, majd a 10-13 évesek küzdenek a győzelemért a Huszárgyerek Vágta előfutamaiban, de aznap tartják a felnőttekkel a Nemzeti Vágta előfutamait is. A Fogatvágta, a Kocsitoló verseny előfutamai, a Győri Ördöglovasok produkciója, valamint a méneshajtás sem maradhat ki a Nemzeti Vágta második napjának programjából.
Október 5-én, vasárnap 9:30-tól rendezik meg a Kishuszár és a Nemzeti Vágta középfutamait, az új versenyszám, a Hagyományőrző huszárverseny előfutamait, a Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros versenyt is. Aznap tart bemutatót a HaZám Lovasudvar, a Gömöri Lovas Egyesület, a pónilovas gyerekhuszárok, a Helvéciai Lovasbetyárok és a Győri Ördöglovasok is, de lesz 1848-49-es csatajelenet bemutató és történelmi lovasfelvonulás is.
Tekintse meg képgalériánkat a tavalyi Nemzeti Vágtán készült Győri Ördöglovasok produkciójáról!
2024-es Nemzeti Vágtán Győri Ördöglovasok produkciójaFotók: Nemzeti Vágta
Vasárnap 14 órakor kezdődnek a döntők: a Kocsitoló verseny, a Huszárgyerek Vágta, a Nemzetközi Rendőr Lovasverseny, a Fogatvágta, a Hagyományőrző huszárverseny és a Kishuszár Vágta fináléja, amelyek 16:40-ig tartanak. A Nemzeti Vágta döntője 16:50-kor veszi kezdetét. A műsort a méneshajtás zárja.
18. Nemzeti Vágta 2025. október 3-4-5 Szilvásvárad
Lovasünnepünk mindhárom napjának eseményei élőben követhetők a Médiaklikk és az M4sport.hu oldalán, a döntő futamokat pedig vasárnap 15 órától élőben közvetíti a Duna. A nézőket a csatorna műsorvezetői, Rátonyi Kriszta és Fodor Imre várják.