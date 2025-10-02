Nekik szurkolhatunk a hétvégi 18. Nemzeti Vágtán - fotók

Az idén nagykorúvá érett, 18. Nemzeti Vágta, melyet október 3-4-5-én rendezik Szilvásváradon, a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban. Már izgatottan készülnek a lovas párosok. Nyáron rendezett elővágtákon több mint százan kvalifikálták magukat a közép és döntő futamokra, összeszedtük, kiknek szurkolhatunk a következő napokban Győr-Moson-Sopron megyéből.

Idén is Szilvásváradon rendezik meg a Nemzeti Vágtát. Sok újdonsággal készülnek a szervezők.

Ők heten képviselik a Kisalföldet a 18. Nemzeti Vágta döntő futamain

Az elővágták során elsőként a megyéből nyúli Marczali Laura Kökény hátán kvalifikálta magát a szilvásváradi 18. Nemzeti Vágtára. Harmadik leggyorsabbként ért célba a Sárköz Vágtán. A rutinos versenyzőért már nem először drukkol a település.

Az Iváni Elővágtán igazi sikersorozatot ünnepelhetett a megye, ugyanis három kisalföldi versenyző is továbbjutott. Németh Linda másodikként ért célba a futamán Forrás Remény nevű lovával, majd a harmadik helyet szerezte meg Kapuvár-Garta színeiben Soós Kitti Báróval és negyedik helyen futott be Kocsis Mátyás Csipával Farádot képviselve.

A Szemenye Elővágtáról két kislovasnak örülhetett Győr-Moson-Sopron, ugyanis a lövői kishuszár, Tóth Fanni második helyen végzett Töpörtyűvel, míg a huszárgyermek kategóriában Bogyoszló színeiben Pálma Nóra az első helyen vágtázott a célba Hroby Zafír nyergében.

Végül az utolsó kisalföldi versenyzőnek a Festetics Elővágtán sikerült kvalifikálnia a döntőbe, Rábatamási színeiben Varga Boróka és Bella Donna második helyen végzett a huszárgyermekek között.

Péntek-szombat-vasárnapi programok

Október 3-án, pénteken tartják a Nemzetközi Rendőr Lovasversenyt, amelyen szimultán gyorsasági és ügyességi verseny, lövészet, tűz- és hordóugratás során is összemérik ügyességüket a hazai és nemzetközi indulók. A verseny döntőjét vasárnap rendezik. Október 4-én, szombaton látható a 14-17 évesek részvételével a Kishuszár Vágta, majd a 10-13 évesek küzdenek a győzelemért a Huszárgyerek Vágta előfutamaiban, de aznap tartják a felnőttekkel a Nemzeti Vágta előfutamait is. A Fogatvágta, a Kocsitoló verseny előfutamai, a Győri Ördöglovasok produkciója, valamint a méneshajtás sem maradhat ki a Nemzeti Vágta második napjának programjából.