Lemaradtak a Nemzeti Vágta döntőiről a megyei versenyzők

Kialakultak a vasárnapi középfutamok és döntők mezőnye, így mostanra minden kategóriában megvan az, hogy kik szállhatnak harcba a végső győzelemért a Nemzeti Vágta 2025-ös kiírásában.

A Nemzeti Vágta 2025-ös nagydöntőjében a győri ördöglovasok tartottak bemutatót.

Fotó: Hajdu Krisztina

Szilvásváradon a versenynapot a kishuszárok kezdték, a 7 előfutamból 12 település lovasa jutott tovább a vasárnapi középdöntőbe: a hét győztes mellett a legjobb 5 időeredményt produkáló lovas.

Így szerepeltek a megyeiek a Nemzeti Vágta 2025-ös nagydöntőjében

Győr-Moson-Sopront ebben a kategóriában a lövői kishuszár, Tóth Fanni képviselte Töpörtyű nyergében, de futamában 3. lett, így nem jutott tovább.

A Huszárgyerek kategóriában négy előfutamban küzdöttek meg a lovasok a négy döntős helyért. Bogyoszló színeiben Pálma Nóra Hroby Zafír nyergében futamában 3., a rábatamási Varga Boróka Bella Donnával a 2, helyen ért célba, így számukra is véget ért a verseny.

A Nemzeti Vágta előfutamaival folytatódott a versenynap. Az előző évhez hasonlóan idén is 15 felnőtt előfutamot rendeztek, és 16 középfutamos hely volt kiadó. A futamgyőztesek mellett a legjobb időt futó lovas jutott be a vasárnapi középfutamokba.

A megyei versenyzők nincsenek köztük, az iváni Németh Linda Forrás Remény nevű lovával a 2., Kapuvár-Garta színeiben Soós Kitti Báróval ugyancsak 2. a farádi Kocsis Mátyás Csipával szintén 2., míg a csapodi Németh Zoltán My Boy Tesla nyergében 3. helyen végzett futamában.

A döntő futamokat vasárnap 15 órától élőben közvetíti a Duna Televízió, de a Médiaklikk és az M4sport.hu oldalakon – utóbbi határainkon túl is elérhető – is lehet követni a versenyeket.

Betétprogramként a győri ördöglovasok tartottak bemutatót. Erről fotókat a hivatalos oldalon lehet megnézni.