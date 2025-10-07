17 perce
103 éves lett Kapuvár legidősebb lakója - Derű, kedvesség és szeretet árad Jóska bácsiból
103 éves Kapuvár legidősebb lakója, Németh-Csóka József. Jóska bácsi az önkormányzati idősek otthonában él. Németh-Csóka József gondozói és lakótársai nagy szeretettel köszöntötték az ünnepeltet, akiből kedvesség, nyugalom és derű árad.
Kapuváron az önkormányzat bentlakásos idősek otthonában él a város legidősebb lakója, Németh-Csóka József. Jóska bácsi a napokban töltötte be 103. életévét. "Kapuvár élő emlékezete, a múlt tanúja, a jelen kincse" - írták róla az intézmény közösségi oldalán. Nagy szeretettel köszöntötték fel gondozói és lakótársai az ünnepeltet. Németh-Csóka József derűs, nyugodt és bölcs, jellemezték.
Németh-Csóka József 103 éves lett
"Nagy-nagy szeretettel és őszinte tisztelettel köszöntjük Jóska bácsit ezen a páratlan napon, 103. születésnapján! Kevés ember mondhatja el magáról, hogy több mint egy évszázadon át végigkísérte a világ változásait, a történelem viharait, a mindennapok örömeit és kihívásait. Az ő élete olyan különleges történet, amelyben ott van a kitartás, a munka becsülete, a család szeretete és az emberi jóság ereje" - fogalmaznak az otthon munkatársai köszöntő posztjukban.
Jóska bácsi, Kapuvár legidősebb lakója. Aki csak találkozik vele, egy pillanatra megáll, elmosolyodik, és gazdagabbnak érzi magát, mert az ő bölcsessége, nyugalma és embersége ritka kincs.
"A kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona minden dolgozója, valamint a fenntartó önkormányzat nevében kívánunk jó egészséget, sok-sok szeretetet, békés napokat és még sok kedves percet családja, barátai és a kapuvári otthon közössége körében. Isten éltesse sokáig, Jóska bácsit, Kapuvár legidősebb lakóját!
Szívből gratulálunk 103. születésnapja alkalmából!"