103 éves lett Kapuvár legidősebb lakója - Derű, kedvesség és szeretet árad Jóska bácsiból

Kapuváron az önkormányzat bentlakásos idősek otthonában él a város legidősebb lakója, Németh-Csóka József. Jóska bácsi a napokban töltötte be 103. életévét. "Kapuvár élő emlékezete, a múlt tanúja, a jelen kincse" - írták róla az intézmény közösségi oldalán. Nagy szeretettel köszöntötték fel gondozói és lakótársai az ünnepeltet. Németh-Csóka József derűs, nyugodt és bölcs, jellemezték.

Fotó: idősek otthona

"Nagy-nagy szeretettel és őszinte tisztelettel köszöntjük Jóska bácsit ezen a páratlan napon, 103. születésnapján! Kevés ember mondhatja el magáról, hogy több mint egy évszázadon át végigkísérte a világ változásait, a történelem viharait, a mindennapok örömeit és kihívásait. Az ő élete olyan különleges történet, amelyben ott van a kitartás, a munka becsülete, a család szeretete és az emberi jóság ereje" - fogalmaznak az otthon munkatársai köszöntő posztjukban.

Jóska bácsit lakótársai és gondozói is nagy szeretettel köszöntötték.

Jóska bácsi, Kapuvár legidősebb lakója. Aki csak találkozik vele, egy pillanatra megáll, elmosolyodik, és gazdagabbnak érzi magát, mert az ő bölcsessége, nyugalma és embersége ritka kincs.

"A kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona minden dolgozója, valamint a fenntartó önkormányzat nevében kívánunk jó egészséget, sok-sok szeretetet, békés napokat és még sok kedves percet családja, barátai és a kapuvári otthon közössége körében. Isten éltesse sokáig, Jóska bácsit, Kapuvár legidősebb lakóját!

Szívből gratulálunk 103. születésnapja alkalmából!"