Négy napig tarthat a bűz, mutatjuk hol

A téti szennyvíztisztító telepről október 21-től október 25-ig terjedő időszakban időjárás függvényében szennyvíziszap szállítást végez a szerződött gazdálkodó – írja weboldalán a Pannon Víz.

A téti szennyvíztisztító telepen képződött szennyvíziszapot az érvényes engedélyek birtokában a Csikvánd környékén lévő szántóföldekre szállítják ki, ahol azt a gazdálkodó a lehető leggyorsabban beszántja, így az iszapban lévő tápanyagok a termőföldben hasznosulni tudnak.

Az iszapszállítás óhatatlanul szaghatással járhat, emiatt kérik a térségben lakók és közlekedők szíves türelmét és megértését.