október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

17°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szállítják a szennyvíziszapot

42 perce

Négy napig tarthat a bűz, mutatjuk hol

Címkék#térség#engedély#bűz#szennyvíziszap

Tét és Csikvánd térségében rövidesen bűzhatásra lehet számítani.

Kisalföld.hu
Négy napig tarthat a bűz, mutatjuk hol

Forrás: MW Archívum

Fotó: Illusztráció

A téti szennyvíztisztító telepről október 21-től október 25-ig terjedő időszakban időjárás függvényében szennyvíziszap szállítást végez a szerződött gazdálkodó – írja weboldalán a Pannon Víz. 

A téti szennyvíztisztító telepen képződött szennyvíziszapot az érvényes engedélyek birtokában a Csikvánd környékén lévő szántóföldekre szállítják ki, ahol azt a gazdálkodó a lehető leggyorsabban beszántja, így az iszapban lévő tápanyagok a termőföldben hasznosulni tudnak.

Az iszapszállítás óhatatlanul szaghatással járhat, emiatt kérik a térségben lakók és közlekedők szíves türelmét és megértését.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu