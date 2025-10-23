Négy konzul segít Ausztriában a szurkolóknak

Bár az osztrák hatóságok a különvonat visszafordításával megakadályozták több mint ötszáz ferencvárosi szurkoló eljutását Salzburgba, mintegy ezren így is a helyszínen vannak, akiknek négy magyar konzul segíthet szükség esetén – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

A mérkőzés csütörtökön lesz Salzburgban.

A tárcavezető hozzátette: "az Európa-liga-mérkőzés helyszínre érkezett szurkolókat négy konzul segíti a stadionban, és látván az osztrák hatóságok hozzáállását, ha bárkinek segítségre van szüksége, él az ügyeleti telefonszámunk, ami a +43 660 259 3184."