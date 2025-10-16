október 16., csütörtök

1 órája

NAV: Változás az ügyfélfogadásban, erre jó ha figyelsz

Változik a NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága ügyfélszolgálatainak nyitvatartása

Kisalföld.hu
NAV: Változás az ügyfélfogadásban, erre jó ha figyelsz

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

Az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó munkanap-áthelyezés miatt változik a NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága ügyfélszolgálatainak nyitvatartása.

Az alábbi ügyfélszolgálatok 2025. október 18-án (szombaton) nyitva tartanak. Az ügyfélfogadás ezen a napon pénteki nyitvatartási rend szerint zajlik:

győri központi ügyfélszolgálat (Szent István út 15-17.)

8:30-11:30

soproni ügyfélszolgálat (Kis János utca 4.)

8-11

mosonmagyaróvári ügyfélszolgálat (Deák Ferenc tér 1.)

8-11

csornai kormányablakban működő NAV-ablak 
(Szent István tér 22.)

8-11

2025. október 23-án (csütörtökön) és október 24-én (pénteken) a NAV ügyfélszolgálatain az ügyfélfogadás szünetel. Ezeken a napokon a NAV Infóvonala (1819) sem érhető el.

Az ügyfélszolgálatok címe és nyitvatartási rendje a NAV honlapján (https://nav.gov.hu) tekinthető meg.


 

