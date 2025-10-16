1 órája
NAV: Változás az ügyfélfogadásban, erre jó ha figyelsz
Változik a NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága ügyfélszolgálatainak nyitvatartása
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó munkanap-áthelyezés miatt változik a NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága ügyfélszolgálatainak nyitvatartása.
Az alábbi ügyfélszolgálatok 2025. október 18-án (szombaton) nyitva tartanak. Az ügyfélfogadás ezen a napon pénteki nyitvatartási rend szerint zajlik:
győri központi ügyfélszolgálat (Szent István út 15-17.)
8:30-11:30
soproni ügyfélszolgálat (Kis János utca 4.)
8-11
mosonmagyaróvári ügyfélszolgálat (Deák Ferenc tér 1.)
8-11
csornai kormányablakban működő NAV-ablak
8-11
2025. október 23-án (csütörtökön) és október 24-én (pénteken) a NAV ügyfélszolgálatain az ügyfélfogadás szünetel. Ezeken a napokon a NAV Infóvonala (1819) sem érhető el.
Az ügyfélszolgálatok címe és nyitvatartási rendje a NAV honlapján (https://nav.gov.hu) tekinthető meg.