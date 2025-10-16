NAV: Változás az ügyfélfogadásban, erre jó ha figyelsz

Az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódó munkanap-áthelyezés miatt változik a NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága ügyfélszolgálatainak nyitvatartása.

Az alábbi ügyfélszolgálatok 2025. október 18-án (szombaton) nyitva tartanak. Az ügyfélfogadás ezen a napon pénteki nyitvatartási rend szerint zajlik:

győri központi ügyfélszolgálat (Szent István út 15-17.) 8:30-11:30 soproni ügyfélszolgálat (Kis János utca 4.) 8-11 mosonmagyaróvári ügyfélszolgálat (Deák Ferenc tér 1.) 8-11 csornai kormányablakban működő NAV-ablak

(Szent István tér 22.) 8-11

2025. október 23-án (csütörtökön) és október 24-én (pénteken) a NAV ügyfélszolgálatain az ügyfélfogadás szünetel. Ezeken a napokon a NAV Infóvonala (1819) sem érhető el.

Az ügyfélszolgálatok címe és nyitvatartási rendje a NAV honlapján (https://nav.gov.hu) tekinthető meg.



