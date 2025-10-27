október 27., hétfő

Kérhető a törlés

1 órája

Kedvező változás a vállalkozásoknak, hamarabb lekerülhetnek a NAV listáról

Ha egy vállalkozás nem jelenti be alkalmazottját, akkor felkerül a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvános listájára is, ami jellemzően automatikus kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból. Júliustól él az a könnyítés, amely alapján évente egyszer – a közzétételt kiváltó bírság megfizetésével - kérhető a törlés. A vállalkozásoknak most is segít a NAV; mától elérhető a honlapján a kedvező változás részletszabályait közérthetően összefoglaló tájékoztató.

Kedvező változás a vállalkozásoknak, hamarabb lekerülhetnek a NAV listáról

Bevált az újfajta könnyítés: júliustól már 32 adózó kérelmezte a közzététel kiváltását. A kérelmezők mindegyikénél teljesültek a jogszabályi feltételek, és befizették az összesen több mint 100 millió forintnyi bírságot, így a NAV törölte a cégeket a közzétételi listáról 0írja a NAV közleményében.

A munkavállalók be nem jelentésének szankcionálását a NAV kiemelten kezeli tekintettel arra, hogy az illegális foglalkoztatás nemcsak a tisztességes vállalkozások és a költségvetés érdekét sérti, hanem a munkavállalói jogokat is. A szabályszegők sokat kockáztatnak: akár kétmillió forintos bírságot, az üzletzárást és kizárást a kedvezményes adózási módokból. Mindezeken túl a bejelentést elmulasztó vállalkozás adatait a NAV nyilvánosságra hozza a honlapján, és az adatok onnan csak két év elteltével kerülhetnek le. Amíg szerepelnek a listán, esélyük sincs a költségvetési forrásból finanszírozott pályázatokon, a részvételi lehetőséget ugyanis az államháztartási jogszabályok jellemzően kizárják.

Ezért sokak számára kedvező lehet a nemrég bevezetett újítás, amely jogbiztonsági szempontból is fontos változás. A feltételeket teljesítő cégeknek 2025. július 5-től már nemcsak a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság vezette listájáról lehet lekerülni, hanem a NAV vezette listákról is.

Az új szabályozás szerint a NAV évente legfeljebb egyszer benyújtott kérelem alapján törölheti az adatokat. Ha a kérelmező megfelel a feltételeknek, és befizeti az úgynevezett közzétételt kiváltó bírságot, amely az eredeti mulasztási bírság tízszerese, akkor automatikusan lekerül a listáról.

A NAV továbbra is következetesen fellép az adóügyi jogsértések ellen, ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy a vállalkozások éljenek a szankció megváltásának lehetőségével. Az új jogintézményt részletesen ismertető, sokak számára hasznos tájékoztató már elérhető a NAV honlapján.

 

 

