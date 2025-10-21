Mi már tudjuk, mire utaznak a NAV ellenőrei ősszel

Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják ezeknél a vállalkozásoknál. A NAV ellenőrzések országszerte várhatóak.

A NAV ellenőrzések során fokozottan figyelni fogják a szezonális termékekkel kereskedőket.

Forrás: Shutterstock

NAV ellenőrzés országszerte

Ha valaki nem tartja be az előírásokat és nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, a hivatal akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhat; igazolatlan eredetű árunál egymillió forint a büntetés maximuma. Mindemellett – a mulasztási bírságon kívül – tizenkét nyitvatartási napra is lezárhatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a vállalkozás üzletét is.

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak sem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (nyugtaadás vagy alkalmazotti bejelentés elmulasztása, igazolatlan áru) elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.

A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat és a fizetendő adót, a revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetleg korábban be nem vallott tételek.