Harc az idővel

1 órája

Porladó cserepek, könnyező gomba, megbillent falak - Így fest most belülről a győri Napóleon-ház - fotók, videó

Címkék#életveszélyes állapot#napóleon ház#műemlék épület#felújítás#műemlékvédelem

1809-ben olyan pompás épület volt, hogy maga Napóleon szált meg benne, ma horror filmeket lehetne forgatni falai között. A győri Napóleon-ház belsejében jártunk és drámai állapotokat találtunk.

Dániel Viktória

Szabó, Hefter, Kormányos...megfakult nevek sárga papírcsíkokon a rozsdás postaládákra ragasztva. Évek óta csak a múlt szellemei róják a Napóleon-ház poros padlóját. Az épület ajtajai rég nem nyíltak már ki. Valamikor egy fehér papíron azt ragasztották ki „ A Napóleon-ház időszaki kiállítása átmenetileg zárva”, egy csalódott járókelő azonban áthúzta az átmeneti szót és felé filctollal azt írta „örökre”. Most szakemberek próbálják eldönteni mit lehet még tenni a műemlékért.

A győri Napóleon-ház élet és halál között lebeg.
Császári szállásból kísértetház, a Napóleon-ház a dicsősége már a múlté, és ha nem kezdődnek meg a munkálatok hamarosan akkor már nem lehet megmenteni az épületet. Fotó: Krizsán Csaba

Élet és halál küszöbén a Napóleon-ház

A Napóleon-ház sorsa, több győri műemlék épülettel együtt, mint a Vaskakas taverna és a Spartacus csónakház évek óta kérdőjeles. Kósa Roland alpolgármester elmondta, az utolsó órában vagyunk, amikor még megmenthető az épület.

– Jelenleg a szakemberek felmérik az épület állapotát és elkészítenek egy tervet az értékmegőrző felújításhoz, ami a következő évi városi költségvetési tervezetnek is a része lesz. Ez arra lesz elég, hogy az épület állapota ne romoljon tovább. De fontos szempont, hogy a jövőben új funkciót találjunk majd az épületnek, mivel az, hogy az elmúlt években üresen állt, nagyban hozzájárult az állapotának leromlásához.

Így néz ki belülről a győri Napóleon-ház

Fotók: Krizsán Csaba

„A pénztárgépet kérlek ne húzd ki”

Az épület minden része balesetveszélyes, a második emelt és az a feletti rész pedig egyenesen életveszélyes, különös tekintettel a belső udvarról látható teraszos folyosó részre, amin keresztül a fenti lakásokat meg lehetett közelíteni. Ezekre a helyekre nem is lehet menni, maradunk az első szinten, ahol a szobákban furcsán elegyednek a hanyatlás és egy élettel telibb időszak emlékei. A csupasz falak alól itt-ott kivillan a tégla, a fa parketta kissé lejt, az egyik sarokban egy kis asztal, alatta egy papír lapon kézzel írt betűk „ A pénztárgépet kérlek ne húzd ki”, mellette egy süket telefon. 

Korábban kiállító tér és grafikai műhely volt itt, amire még néhány állvány és egy félrebillent alkotás emlékeztet az utolsó terem végében.

A győri Napóleon-ház már a 17. század óta a Király utca látképének része, a drámai hanyatlás 15-20 éve kezdődött. A Győr-Szol Zrt. lehetőségeihez mérten évek óta harcol azért, hogy óvja a történelmi épületet.

– Jelenleg elhárítottuk a beázásokat, de csak idő kérdése mikor kezdődik újra. Nem sokan vállalkoznak rá, hogy felmennek a tetőre, mert a tetőcserepek is elérték élettartamuk végét és technikailag elporladnak – mondta el Nagy Dávid, a Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. vagyonkezelési igazgatója. A 2024-es állapotfelmérésnél pedig egy újabb komoly problémával szembesültek, az úgynevezett könnyező gomba támadta meg az épület szerkezetét.

Csak a tűz pusztíthatja el

– Ez egy nagyon agresszív gomba. Függőlegesen több 10 métert is tud terjedni az emeletek közt. 

 A fertőzött tégla és vasbeton szerkezeteknél le kell verni a vakolatot és tűzzel kiégetni a felületet ahhoz, hogy elpusztítsuk, a fa részeknél viszont ki kell vágni a teljes fertőzött területet, azt veszélyes hulladékként elszállítani és elégetni – ezt már Tátrai Ádámtól a Can-Architect vezető tervezőjétől tudjuk meg, ők végzik az épület állapotának felmérését.

 – A legtöbb műemlék épülettel ellentétben a Napóleon-házról nincs 1970-nél régebbi tervrajzunk. A padlóba vágott szögletes lyukakra azért van szükség, hogy felmérjük, milyen a ház szerkezete és az milyen állapotban van.

Idővel az utcára omolhat az egyik fal

Jelenleg a Király utca felőli sarokban a legrosszabb a helyzet, a Szabad sajtó utca felé néző fal pedig egyre inkább dől, félő, hogy egyszer az utcára omlik. A belső udvarból látszanak a hajdani szociális bérlakások ajtajai is, az egyik ablakon még ott a csipke függöny. Máshol már kidőlt az ajtó, mögötte egy fa létra vezet fel a sötétségbe, valószínűleg a padlásra, ahol a leszakadt födém romjai közt már csak galambok laknak.

Egyetlen pozitív fejlemény mégis akad az épület kálváriájában, a fa szerkezet egyik legértékesebb részét a burcsellás barokk tetőt még nem támadta meg a könnyező gomba. Tehát ha sikerül megtalálni a megfelelő forrásokat a munkához, még megmenthető a Napóleon-ház, ha nem, néhány éven belül a ledózerolás marad az egyetlen lehetőség.

 

