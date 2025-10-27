Porladó cserepek, könnyező gomba, megbillent falak - Így fest most belülről a győri Napóleon-ház - fotók, videó

Szabó, Hefter, Kormányos...megfakult nevek sárga papírcsíkokon a rozsdás postaládákra ragasztva. Évek óta csak a múlt szellemei róják a Napóleon-ház poros padlóját. Az épület ajtajai rég nem nyíltak már ki. Valamikor egy fehér papíron azt ragasztották ki „ A Napóleon-ház időszaki kiállítása átmenetileg zárva”, egy csalódott járókelő azonban áthúzta az átmeneti szót és felé filctollal azt írta „örökre”. Most szakemberek próbálják eldönteni mit lehet még tenni a műemlékért.

Császári szállásból kísértetház, a Napóleon-ház a dicsősége már a múlté, és ha nem kezdődnek meg a munkálatok hamarosan akkor már nem lehet megmenteni az épületet. Fotó: Krizsán Csaba

Élet és halál küszöbén a Napóleon-ház

A Napóleon-ház sorsa, több győri műemlék épülettel együtt, mint a Vaskakas taverna és a Spartacus csónakház évek óta kérdőjeles. Kósa Roland alpolgármester elmondta, az utolsó órában vagyunk, amikor még megmenthető az épület.

– Jelenleg a szakemberek felmérik az épület állapotát és elkészítenek egy tervet az értékmegőrző felújításhoz, ami a következő évi városi költségvetési tervezetnek is a része lesz. Ez arra lesz elég, hogy az épület állapota ne romoljon tovább. De fontos szempont, hogy a jövőben új funkciót találjunk majd az épületnek, mivel az, hogy az elmúlt években üresen állt, nagyban hozzájárult az állapotának leromlásához.