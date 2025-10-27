3 órája
Porladó cserepek, könnyező gomba, megbillent falak - Így fest most belülről a győri Napóleon-ház - fotók, videó
1809-ben olyan pompás épület volt, hogy maga Napóleon szált meg benne, ma horror filmeket lehetne forgatni falai között. A győri Napóleon-ház belsejében jártunk és drámai állapotokat találtunk.
Szabó, Hefter, Kormányos...megfakult nevek sárga papírcsíkokon a rozsdás postaládákra ragasztva. Évek óta csak a múlt szellemei róják a Napóleon-ház poros padlóját. Az épület ajtajai rég nem nyíltak már ki. Valamikor egy fehér papíron azt ragasztották ki „ A Napóleon-ház időszaki kiállítása átmenetileg zárva”, egy csalódott járókelő azonban áthúzta az átmeneti szót és felé filctollal azt írta „örökre”. Most szakemberek próbálják eldönteni mit lehet még tenni a műemlékért.
Élet és halál küszöbén a Napóleon-ház
A Napóleon-ház sorsa, több győri műemlék épülettel együtt, mint a Vaskakas taverna és a Spartacus csónakház évek óta kérdőjeles. Kósa Roland alpolgármester elmondta, az utolsó órában vagyunk, amikor még megmenthető az épület.
– Jelenleg a szakemberek felmérik az épület állapotát és elkészítenek egy tervet az értékmegőrző felújításhoz, ami a következő évi városi költségvetési tervezetnek is a része lesz. Ez arra lesz elég, hogy az épület állapota ne romoljon tovább. De fontos szempont, hogy a jövőben új funkciót találjunk majd az épületnek, mivel az, hogy az elmúlt években üresen állt, nagyban hozzájárult az állapotának leromlásához.
Így néz ki belülről a győri Napóleon-házFotók: Krizsán Csaba
„A pénztárgépet kérlek ne húzd ki”
Az épület minden része balesetveszélyes, a második emelt és az a feletti rész pedig egyenesen életveszélyes, különös tekintettel a belső udvarról látható teraszos folyosó részre, amin keresztül a fenti lakásokat meg lehetett közelíteni. Ezekre a helyekre nem is lehet menni, maradunk az első szinten, ahol a szobákban furcsán elegyednek a hanyatlás és egy élettel telibb időszak emlékei. A csupasz falak alól itt-ott kivillan a tégla, a fa parketta kissé lejt, az egyik sarokban egy kis asztal, alatta egy papír lapon kézzel írt betűk „ A pénztárgépet kérlek ne húzd ki”, mellette egy süket telefon.
Korábban kiállító tér és grafikai műhely volt itt, amire még néhány állvány és egy félrebillent alkotás emlékeztet az utolsó terem végében.
A győri Napóleon-ház már a 17. század óta a Király utca látképének része, a drámai hanyatlás 15-20 éve kezdődött. A Győr-Szol Zrt. lehetőségeihez mérten évek óta harcol azért, hogy óvja a történelmi épületet.
– Jelenleg elhárítottuk a beázásokat, de csak idő kérdése mikor kezdődik újra. Nem sokan vállalkoznak rá, hogy felmennek a tetőre, mert a tetőcserepek is elérték élettartamuk végét és technikailag elporladnak – mondta el Nagy Dávid, a Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. vagyonkezelési igazgatója. A 2024-es állapotfelmérésnél pedig egy újabb komoly problémával szembesültek, az úgynevezett könnyező gomba támadta meg az épület szerkezetét.
Csak a tűz pusztíthatja el
– Ez egy nagyon agresszív gomba. Függőlegesen több 10 métert is tud terjedni az emeletek közt.
A fertőzött tégla és vasbeton szerkezeteknél le kell verni a vakolatot és tűzzel kiégetni a felületet ahhoz, hogy elpusztítsuk, a fa részeknél viszont ki kell vágni a teljes fertőzött területet, azt veszélyes hulladékként elszállítani és elégetni – ezt már Tátrai Ádámtól a Can-Architect vezető tervezőjétől tudjuk meg, ők végzik az épület állapotának felmérését.
– A legtöbb műemlék épülettel ellentétben a Napóleon-házról nincs 1970-nél régebbi tervrajzunk. A padlóba vágott szögletes lyukakra azért van szükség, hogy felmérjük, milyen a ház szerkezete és az milyen állapotban van.
Idővel az utcára omolhat az egyik fal
Jelenleg a Király utca felőli sarokban a legrosszabb a helyzet, a Szabad sajtó utca felé néző fal pedig egyre inkább dől, félő, hogy egyszer az utcára omlik. A belső udvarból látszanak a hajdani szociális bérlakások ajtajai is, az egyik ablakon még ott a csipke függöny. Máshol már kidőlt az ajtó, mögötte egy fa létra vezet fel a sötétségbe, valószínűleg a padlásra, ahol a leszakadt födém romjai közt már csak galambok laknak.
Egyetlen pozitív fejlemény mégis akad az épület kálváriájában, a fa szerkezet egyik legértékesebb részét a burcsellás barokk tetőt még nem támadta meg a könnyező gomba. Tehát ha sikerül megtalálni a megfelelő forrásokat a munkához, még megmenthető a Napóleon-ház, ha nem, néhány éven belül a ledózerolás marad az egyetlen lehetőség.