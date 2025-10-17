október 17., péntek

Hedvig névnap

10°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nélkülözhetetlen a munkájuk

36 perce

Elektromos rollerekkel és biciklikkel is védik Nagybajcs biztonságát a polgárőrök - fotók, videó

Címkék#biztonság#nagybajcsi polgárőrség#roller#bicikli

Egyszerre modern és különleges a nagybajcsi polgárőregyesület megújult járműflottája: három elektromos rollert és négy elektromos biciklit szereztek be. Sok fotót hoztunk a nagybajcsi polgárőrség ünnepélyes eseményéről.

Pardavi Mariann

A nagybajcsi polgárőrség sikeresen pályázott, így a Magyar Falu Program keretében három elektromos rollert, négy elektromos biciklit és egy nagy teljesítményű vízszivattyút szereztek be.

nagybajcsi polgárőrség, elektromos bicikli, elektromos roller, teilinger imre, megyimóri gergő, funk józsef, simon róbert balázs, pajzs
A nagybajcsi polgárőrség járműflottája rollerekkel és biciklikkel bővölt.
Fotó: Csapó Balázs

– A nagybajcsi polgárőrök tevékenysége igen széles körű, erre jól rávilágított a tavalyi árvíznél és a száj- és körömfájás megfékezésénél nyújtott segítségük – foglalta össze Teilinger Imre polgármester az október 17-i ünnepélyes eseményen, amit a helyi faluházban rendeztek meg. 

Részt vett a rendezvényen Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, aki beszédében megköszönte a polgárőrség tagjainak és azok családjainak önkéntes, áldozatos munkáját. Őt követően Funk József, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke azt emelte ki, hogy a közbiztonság megteremtéséhez a polgárőrök tevékenysége nélkülözhetetlen. Bemutatkozott Megyimóri Gergő őrmester, a település körzeti megbízottja is, aki megköszönte a lakosok bizalmát.

15 éves a nagybajcsi polgárőrség

Az eseményen nemcsak az eszközök beszerzését ünnepelték a helyiekkel, hanem azt is, hogy a Nagybajcsi Pajzs Polgárőr Egyesület már tizenöt éve védi a község lakóit. A program a helyi gyerekek akrobatikus rock & roll műsorával és vacsorával zárult. Az alábbi videóra kattintva belenézhet a gyerekek műsorába:

Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs fotós galériáját a nagybajcsi polgárőrség ünnepségéről!

Ünnepeltek a nagybajcsi polgárőrök

Fotók: Csapó Balázs

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu