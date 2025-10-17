Elektromos rollerekkel és biciklikkel is védik Nagybajcs biztonságát a polgárőrök - fotók, videó

A nagybajcsi polgárőrség sikeresen pályázott, így a Magyar Falu Program keretében három elektromos rollert, négy elektromos biciklit és egy nagy teljesítményű vízszivattyút szereztek be.

A nagybajcsi polgárőrség járműflottája rollerekkel és biciklikkel bővölt.

Fotó: Csapó Balázs

– A nagybajcsi polgárőrök tevékenysége igen széles körű, erre jól rávilágított a tavalyi árvíznél és a száj- és körömfájás megfékezésénél nyújtott segítségük – foglalta össze Teilinger Imre polgármester az október 17-i ünnepélyes eseményen, amit a helyi faluházban rendeztek meg.

Részt vett a rendezvényen Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, aki beszédében megköszönte a polgárőrség tagjainak és azok családjainak önkéntes, áldozatos munkáját. Őt követően Funk József, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke azt emelte ki, hogy a közbiztonság megteremtéséhez a polgárőrök tevékenysége nélkülözhetetlen. Bemutatkozott Megyimóri Gergő őrmester, a település körzeti megbízottja is, aki megköszönte a lakosok bizalmát.