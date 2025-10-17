2 órája
Elektromos rollerekkel és biciklikkel is védik Nagybajcs biztonságát a polgárőrök - fotók, videó
Egyszerre modern és különleges a nagybajcsi polgárőregyesület megújult járműflottája: három elektromos rollert és négy elektromos biciklit szereztek be. Sok fotót hoztunk a nagybajcsi polgárőrség ünnepélyes eseményéről.
A nagybajcsi polgárőrség sikeresen pályázott, így a Magyar Falu Program keretében három elektromos rollert, négy elektromos biciklit és egy nagy teljesítményű vízszivattyút szereztek be.
– A nagybajcsi polgárőrök tevékenysége igen széles körű, erre jól rávilágított a tavalyi árvíznél és a száj- és körömfájás megfékezésénél nyújtott segítségük – foglalta össze Teilinger Imre polgármester az október 17-i ünnepélyes eseményen, amit a helyi faluházban rendeztek meg.
Részt vett a rendezvényen Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, aki beszédében megköszönte a polgárőrség tagjainak és azok családjainak önkéntes, áldozatos munkáját. Őt követően Funk József, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke azt emelte ki, hogy a közbiztonság megteremtéséhez a polgárőrök tevékenysége nélkülözhetetlen. Bemutatkozott Megyimóri Gergő őrmester, a település körzeti megbízottja is, aki megköszönte a lakosok bizalmát.
15 éves a nagybajcsi polgárőrség
Az eseményen nemcsak az eszközök beszerzését ünnepelték a helyiekkel, hanem azt is, hogy a Nagybajcsi Pajzs Polgárőr Egyesület már tizenöt éve védi a község lakóit. A program a helyi gyerekek akrobatikus rock & roll műsorával és vacsorával zárult. Az alábbi videóra kattintva belenézhet a gyerekek műsorába:
Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs fotós galériáját a nagybajcsi polgárőrség ünnepségéről!
Ünnepeltek a nagybajcsi polgárőrökFotók: Csapó Balázs