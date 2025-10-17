Alkotónap kézzel, lábbal: pompás színekbe öltözött a soproni iskola - Képgaléria

Az idei év témája a Jókai 200 programsorozathoz kapcsolódik, a gyerekek pedig szabadon választhatják meg, hogyan jelenítik meg saját gondolataikat, akár ecsettel, akár kézzel-lábbal festve.

Színek a szürkeségben Fotó: Varga Henrietta

- A szabad alkotás mentálisan is feltölt, segít kiszakadni a virtuális világból, és megmutatja, mennyit ér az önkifejezés. Sok kicsi ilyenkor kedvet kap, hogy otthon is folytassa a festést, még akkor is, ha az anyukák nem mindig örülnek a kézlenyomatoknak a falon – tette hozzá Vivien.

Az idén az iskola egy új ötlettel is előállt. Ha valaki elégedetlen lenne saját művével, az alkotást „újjávarázsolhatja” mégpedig egy közös mozaikmontázs részeként. Ennek köszönhetően a színes papírcsíkokat egy nagy hálóba fűzve különleges, közösségi alkotás születhet, amely az iskola aulájában a későbbiekben meg is tekinthető.

Az alkotónapot Igrecz Katalin, az iskola egykori rajztanára nyitotta meg Fotó: Varga Henrietta

A festőnapot Igrecz Katalin, az iskola egykori rajztanára nyitotta meg, aki örömmel tért vissza a Handler falai közé.

Amikor megkértek, hogy nyissam meg a rendezvényt, az volt az első gondolatom: de jó lesz újra ennyi gyönyörű fiatalt látni! Ez az alkalom olyan, mint egy kis fesztivál: együtt vagytok, jókedv, zene, és rengeteg szín vesz körül benneteket. Az iskola „jó szelleme” és a hely történelmi múltja is hozzájárul ahhoz, hogy ez a közösség ennyire élő és inspiráló. A vonal, a szín, a ritmus nem hazudik. Ez az iskola 150 éve őrzi a művészet erejét és ez most is látszik minden ecsetvonásban

– mondta beszédében.

A diákok, tanárok és vendégek által készített alkotások egy része az iskola falain marad, mások pedig a tavaszi divatbemutató témájához, az „esküvőhöz” kapcsolódva kerülnek majd újra reflektorfénybe. A kisiskolások munkáit rövid ideig a nyitott műhelyekben is meg lehet tekinteni, mielőtt hazaviszik azokat, hogy saját iskoláikban állítsák ki.