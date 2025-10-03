Mutatjuk, mire számítsatok ha autóba ültök pénteken - Összefoglaló a megyét érintő útszakaszokról

Az M1-es autópályán,

- az M0-s autóút csomópontja és Tatabánya között mindkét oldalon szélesítési munkákat végeznek. A 15-ös km-től egészen a 62-es km-ig lezárták a belső sávot, a járművek két szűkített sávon, a külső és a leállósávon haladhatnak.

- a felújítási munkák miatt Budapest felé, a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták.

- Szárliget és Tatabánya között megváltozott a forgalmi rend. A 46-os és az 54-es km között a főváros irányába tartó belső sávot átterelik az ellenkező oldalra, de irányonként továbbra is két sáv járható.

- Komárom térségében aszfaltoznak, a 84-es és 97-es km között mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leállósávon halad.

- Átépítették a terelést a Budapest felé vezető oldalon, Győr elkerülő szakaszán, az Arrabona pihenőhely és a Nagyszentjános/Bőny csomópont között. A 117-es és a 104-es km között a leállósáv és az ellenkező oldal belső sávja használható, Hegyeshalom felé a külső és a leállósáv járható.

- Lébény és Mosonmagyaróvár között, a 148-as és a 161-es km között átépítették a terelést, a határ felé vezető oldalon a belső sávot találják zárva az autósok, a forgalom a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad. A főváros irányába a külső- és a leállósáv járható.

Az M15-ös autópályán, Rajka felé, az M1-es autópálya és az 1-es főút csomópontja között a rézsűt állítják helyre. Az 1-es km környezetében a belső sávba kell sorolni.

Az 1-es főúton, kissé távolabb, a Szent István úton, a Kamara utcai kereszteződés közelében csőtörés miatt a Komárom felé vezető külső sávot lezárták.

A 84-es főúton, Jánosháza térségében a 38-as km-nél burkolatjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozás van érvényben.

A 85-ös főúton, Csornán, a 25-ös km-nél árok és padkarendezés miatt vezettek be félpályás lezárást - írta az utinform.hu.