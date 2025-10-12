Mutatjuk mikor nem lesz víz Pázmándfalun

A munkavégzés ideje alatt az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani Pázmándfalun a Fő utcában (a pázmándfalui vízműtelep és Nyalka település közötti szakaszán) –írja a Pannon-Víz.

Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken. Mint írják: a zárási munkákat követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészség károsító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását.