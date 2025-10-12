október 12., vasárnap

Pannon-Víz

Mutatjuk mikor nem lesz víz Pázmándfalun

A társaság október 13-án (hétfőn) reggel 8 és délután 2 között hálózatrekonstrukciós munkálatokat végez Pázmándfalun, az ivóvízhálózaton.

Mutatjuk mikor nem lesz víz Pázmándfalun

A munkavégzés ideje alatt az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani Pázmándfalun a Fő utcában (a pázmándfalui vízműtelep és Nyalka település közötti szakaszán) –írja a Pannon-Víz.

Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken. Mint írják: a zárási munkákat követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészség károsító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását. 

 

