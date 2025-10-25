október 25., szombat

Szerencsejáték

1 órája

Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

Címkék#ötöslottó sorsolás#nyerőszámok#szerencsejáték#ötös lottó

Október 25-én, szombaton az alábbi nyerőszámokat húzták ki.

Kisalföld.hu
Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

Forrás: MW archív

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok:

  • 12 (tizenkettő)
  • 30 (harminc)
  • 49 (negyvenkilenc)
  • 51 (ötvenegy)
  • 66 (hatvanhat)

Joker: 674564

