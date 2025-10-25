Szerencsejáték
Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait
Október 25-én, szombaton az alábbi nyerőszámokat húzták ki.
A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
- 12 (tizenkettő)
- 30 (harminc)
- 49 (negyvenkilenc)
- 51 (ötvenegy)
- 66 (hatvanhat)
Joker: 674564
