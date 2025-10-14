Benzin, gázolaj
1 órája
Mutatjuk a jelenlegi üzemanyagár-változásokat
Mutatjuk, hogyan alakulnak az üzemanyagár-változások kedden és szerdán.
Forrás: Shutterstock
Szerdán nem változnak a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak a benzin és a gázolaj tekintetében sem.
A mai (keddi) átlagárak a következők:
- 95-ös benzin: 581 Ft/liter
- Gázolaj: 586 Ft/liter
- írta a holtankoljak.hu.
